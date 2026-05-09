Παίκτης της σεζόν ο Μπρούνο Φερνάντες

Ο Πορτογάλος έπειτα από μια εξαιρετική σεζόν, στην οποία οι ασίστ του βοήθησαν την ομάδα του να επιστρέψει στο Champions League, κέρδισε τη συγκεκριμένη διάκριση. Η επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Καντίτζα «Μπάνι» Σο, κατέκτησε για δεύτερη φορά το βραβείο στις γυναίκες.

Ο Φερνάντες έχει σημειώσει 8 γκολ στο πρωτάθλημα και έχει μοιράσει 19 ασίστ, απέχοντας μόλις μία από το ρεκόρ της Premier League, το οποίο μοιράζονται οι Τιερί Ανρί και Κέβιν Ντε Μπρόινε, ενώ απομένουν ακόμη τρεις αγωνιστικές.

Ο 31χρονος Πορτογάλος μέσος επικράτησε του δεύτερου Ντέκλαν Ράις της Άρσεναλ με διαφορά 28 ψήφων, ενώ τρίτος ήταν ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ. Παράλληλα, ο Φερνάντες έγινε ο πρώτος παίκτης της Γιουνάιτεντ που κατακτά το βραβείο μετά τον Γουέιν Ρούνεϊ το 2010.