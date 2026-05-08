Μαρτίνεθ: «Περιμένω κλειστό παιχνίδι στο Game 5, έπαιξε απίθανη και σκληρή άμυνα ο Παναθηναϊκός»

Δείτε τις δηλώσεις του Πέδρο Μαρτίνεθ λίγο μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού στο Game 4. 

Η Βαλένθια λύγισε στις λεπτομέρειες τον Παναθηναϊκό στο Game 4, ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά και πλέον θα έχουμε Game 5 στη Roig Arena.

Σε δηλώσεις τους λίγο μετά το παιχνίδι, ο προπονητής των «πορτοκαλί», Πέδρο Μαρτίνεθ έδωσε τα συγχαρητήριά του στους παίκτες του για τη νίκη καθώς και για το πως περιμένει το επερχόμενο Game 5 της σειράς στη Roig Arena.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πέδρο Μαρτίνεθ:

«Κερδίσαμε την ευκαιρία για άλλο ένα παιχνίδι απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός μάς κέρδισε δύο φορές σε 48 ώρες. Έχουν ποιότητα και εμπειρία, έχουμε και εμείς την ευκαιρία. Και το 5ο παιχνίδι θα είναι κλειστό σαν τα προηγούμενα.

Έδωσα τα εύσημα στους παίκτες για τον χαρακτήρα τους. Έπαιξε απίθανη και σκληρή άμυνα ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέρος, είχαμε προβλήματα στα ριμπάουντ και στην κυκλοφορία της μπάλας.

Παίκτες όπως ο Πραντίγια και ο Τόμπσον με την προσωπικότητά τους και όχι τακτικά, μας βοήθησαν και πήραμε το παιχνίδι».

