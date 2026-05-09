Μαρσέιγ: Εκτός αποστολής ο Ομπαμεγιάνγκ επειδή ψέκασε με πυροσβεστήρα άνθρωπο της διοίκησης!

Έντονη αναστάτωση επικρατεί στην ΟΜ μετά το πρωτοφανές περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος τέθηκε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με τη Χάβρη.

Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, «Commanderie», όπου οι ποδοσφαιριστές βρίσκονταν σε καθεστώς περιορισμού ενόψει των κρίσιμων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Γκαμπονέζος επιθετικός συμμετείχε μαζί με άλλους ποδοσφαιριστές σε φάρσα με στόχο να χαλαρώσει το κλίμα των τελευταίων ημερών. Η κατάσταση, ωστόσο, ξέφυγε όταν χρησιμοποιήθηκε πυροσβεστήρας στους χώρους των εγκαταστάσεων.

Ο Ομπαμεγιάνγκ φέρεται να ψέκασε με τον πυροσβεστήρα τον Μπομπ Ταχρί, ο οποίος είναι υπεύθυνος για θέματα πειθαρχίας και εσωτερικών κανονισμών. Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ανθρώπου της Μαρσέιγ, ο οποίος ενημέρωσε τη διοίκηση του συλλόγου.

Η υπόθεση εξετάστηκε άμεσα από τους ανθρώπους της γαλλικής ομάδας, με τους ποδοσφαιριστές να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για όσα συνέβησαν στις εγκαταστάσεις του συλλόγου. Τελικά, η διοίκηση της Μαρσέιγ αποφάσισε να τιμωρήσει τον 36χρονο επιθετικό, αφήνοντάς τον εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τη Χάβρη.

Ο Ομπαμεγιάνγκ φέρεται να έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη τόσο από τον Μπομπ Ταχρί όσο και από τη διοίκηση της ομάδας, ωστόσο ο σύλλογος επέλεξε να προχωρήσει στην τιμωρία του, θέλοντας να διατηρήσει την πειθαρχία στα αποδυτήρια σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο της σεζόν.