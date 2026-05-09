Μετά την επίδειξη εξωαγωνιστικής δύναμης, τώρα είναι σειρά του Παναθηναϊκού

Εχθές το βράδυ και ο τελευταίος άσχετος και ο τελευταίος ανόητος κατάλαβε επακριβώς πως παίζεται το παιχνίδι.

Κατάλαβε απολύτως πως η Euroleague δε θέλει τον Παναθηναϊκό στο Final-4. Γιατί; Αυτό δεν θα το απαντήσουμε εμείς. Αυτό πρέπει να το απαντήσουν οι αρμόδιοι της διοργάνωσης που συνεχίζουν να διατηρούν στις τάξεις τους διαιτητές όπως οι Ράντοβιτς, Ντεφαλά, Πέτετεκ, Γιαβόρ, Νέντοβιτς και κάποιοι ακόμα, οι οποίοι έχουν ξεφτιλίσει κάθε νόημα ισονομίας, “βιάζοντας” το ευρωπαϊκό μπάσκετ υπό τις εντολές ενός συγκεκριμένου συστήματος.

Το σύστημα αυτό δεν θέλει ούτε τον Γιαννακόπουλου, ούτε τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να θέλει τον Παναθηναϊκό για να έχει τις ομαδάρες του και να διαφημίζει με τον καλύτερο τρόπο τη διοργάνωση, έχοντας το πιο όμορφο γήπεδο της Ευρώπης και 20.000 κόσμο κάθε εβδομάδα, μπορεί να θέλει τον Γιαννακόπουλου για να βάζει τα ωραία του εκατομμύρια κάθε χρόνο και να ανεβάζει το κύρος μιας διοργάνωσης που τόσα χρόνια δεν έχει καταφέρει να βρεθεί στο status που έπρεπε αλλά μέχρι εκεί.

Ο Παναθηναϊκός και ο Γιαννακόπουλος δεν είναι ευπρόσδεκτοι σε όλα τα υπόλοιπα γιατί χαλάνε το… σκηνικό που έχει στηθεί τις περασμένες δεκαετίες από συγκεκριμένα άτομα, συγκεκριμένες ομάδες και συγκεκριμένα κέντρα αποφάσεων.

Το χθεσινό σκηνικό ήταν πασιφανές. Ο Ράντοβιτς ήρθε για μια ακόμα φορά να κάνει τη δουλειά του και την έκανε με τον καλύτερο τρόπο, ο Ντιφαλά μια από τα ίδια, παρά τους Γκέμπελς συγκεκριμένης χρωματικής απόχρωσης που έχουν κάνει το άσπρο μαύρο και ο Πέτεκ όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί για τη Βαλένθια.

Μια διαιτησία εξοργιστική, μια διαιτησία προκλητική, μια διαιτησία που “πολέμησε” τον Παναθηναϊκό, “βίασε” το μπάσκετ και έφερε στα… κάγκελα (μεταφορικά) τον κόσμο της ομάδας.

Μην περιμένετε μπασκετική ανάλυση για το Game 4. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μιλήσουμε για μπάσκετ. Τώρα, το μόνο που έχει σημασία για τον Παναθηναϊκό είναι να προετοιμαστεί από όλες τις απόψεις γι αυτό που θα συναντήσει στο Game 5 στη Βαλένθια. Δεδομένα το σκηνικό θα είναι βγαλμένο από… ΣΕΦ. Είδαμε και χθες τη συμπεριφορά του, κατά τα άλλα, μετανιωμένος Μαρτίνεθ, είδαμε την τραγική συμπεριφορά των συνεργατών του που και πάλι ήταν άκρως προκλητικοί και όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει στο παιχνίδι της Τετάρτης.

Μόλις, μάλιστα γίνουν γνωστοί και οι διαιτητές όλοι θα καταλάβουν τι ακριβώς θα παιχτεί.

Το θέμα είναι να πάει ο Παναθηναϊκός στη “Roig Arena” και να παίξει το μπάσκετ του και να τους εκθέσει μπροστά στα μάτια όλης της Ευρώπης.

ΥΓ1: Ο Παναθηναϊκός ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ πρέπει να αντιδράσει. Αυτό το χάλι, πρέπει να σταματήσει.

ΥΓ2: Πολλά μπράβο στον κόσμο της ομάδας που δεν ξέφυγε σε κανένα σημείο αυτής της αδιανόητης ληστείας.

ΥΓ3: Ο Παναθηναϊκός έχει μια ακόμα ζαριά. Και τώρα είναι η μεγάλη του ευκαιρία να τους…τελειώσει όλους. Τώρα που τον έχουν τελειωμένο.