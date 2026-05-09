ΠΑΟΚ: Ο Μάρκους Φόστερ προβάρει τα «ασπρόμαυρα»

Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό του για τη νέα αγωνιστική περίοδο και βρίσκεται μια… ανάσα από την απόκτηση του Μάρκους Φόστερ, ενισχύοντας σημαντικά την περιφερειακή του γραμμή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basketnews», οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο πλευρές έχουν έρθει προφορική συμφωνία κι όπως όλα δείχνουν ο Αμερικανός θα γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Φόστερ είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του σε Παναθηναϊκό και Προμηθέα, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, συμβάλλοντας στην πορεία της ομάδας μέχρι την κατάκτηση του EuroCup.

Την τρέχουσα σεζόν ο Φόστερ φόρεσε τη φανέλα της Alvark Tokyo στην Ιαπωνία, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 15,8 πόντους, 3,2 ασίστ και 3 ριμπάουντ ανά αγώνα.