Ζαλγκίρις: «Ανανεώνει ο Μάοντο Λο»

Η Ζαλγκίρις δεν τα κατάφερε στο Game 4 της σειράς κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, με τη σεζόν της στην EuroLeague να τελειώνει με άδοξο τρόπο.

Οι ιθύνοντες της ομάδας του Κάουναα ωστόσο ετοιμάζουν ήδη την επόμενη ημέρα και σύμφωνα με πηγές του «basket news» έχουν πάρει την απόφαση να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Μάοντο Λο, κρατώντας τον Γερμανό στην ομάδα και τη νέα σεζόν.

Ο Μάοντο Λο την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά είχε κατά μέσο όρο 7 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ, σε 41 παιχνίδια της EuroLeague.