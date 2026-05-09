· Σπάρτακ Μόσχας

Ρέαμπτσιουκ: Αποχωρεί το καλοκαίρι από τη Σπάρτακ Μόσχας

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του θα αναζητήσει ο Όλεγ Ρέαμπτσιουκ, με το συμβόλαιο του Μολδαβού με τη Σπάρτακ Μόσχας να εκπνέει το προσεχές καλοκαίρι.

Παρελθόν θα αποτελέσει από τη Σπάρτακ Μόσχας ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ, με τον Μολδαβό αριστερό μπακ να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του το προσεχές καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα αποχωρήσει το καλοκαίρι με ομάδες από την Ιταλία και τη Γαλλία ήδη να έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.

Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 18 συμμετοχές με τους Ρώσους με 806 συνολικά αγωνιστικά λεπτά.

