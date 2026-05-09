Ρέαμπτσιουκ: Αποχωρεί το καλοκαίρι από τη Σπάρτακ Μόσχας

Παρελθόν θα αποτελέσει από τη Σπάρτακ Μόσχας ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ, με τον Μολδαβό αριστερό μπακ να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του το προσεχές καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα αποχωρήσει το καλοκαίρι με ομάδες από την Ιταλία και τη Γαλλία ήδη να έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.

Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 18 συμμετοχές με τους Ρώσους με 806 συνολικά αγωνιστικά λεπτά.