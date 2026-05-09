· ΑΕΚ

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Ανοίγουν περισσότερες θύρες για την ανοικτή προπόνηση

Χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ αναμένονται ξανά στη Νέα Φιλαδέλφεια για την τελευταία προπόνηση πριν το αθηναϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, για την 4η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Ανοίγουν περισσότερες θύρες για την ανοικτή προπόνηση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ρυθμούς ντέρμπι κινείται η ΑΕΚ, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να ετοιμάζεται για ακόμη μία εντυπωσιακή παρουσία κόσμου στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας.

Το ραντεβού των φίλων της Ένωσης έχει δοθεί για τις 16:30, λίγο πριν οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς πραγματοποιήσουν την τελευταία τους προπόνηση ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena.

Η μεγάλη κινητοποίηση του κόσμου έχει οδηγήσει τη διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ στην απόφαση να ανοίξει περισσότερες θύρες σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των φιλάθλων στο γήπεδο.

Υπενθυμίζεται πως στην αντίστοιχη προπόνηση πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο είχαν βρεθεί περισσότεροι από 12.000 οπαδοί της ΑΕΚ, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Για τη σημερινή συγκέντρωση, μάλιστα, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ακόμα μεγαλύτερη προσέλευση, με τον κόσμο της Ένωσης να ετοιμάζεται να στηρίξει δυναμικά την ομάδα πριν από το κρίσιμο ντέρμπι με τους «πράσινους».

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
13:03 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Κι όμως, το NBA Europe δεν είναι ο πραγματικός εχθρός του Ευρωπαϊκού μπάσκετ

12:49 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Ανοίγουν περισσότερες θύρες για την ανοικτή προπόνηση

12:42 BET ON

Η πρόταση της ημέρας (09/05) από τη BETMAT και τον Ανδρέα Ματθαιακάκη

12:09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρέαμπτσιουκ: Αποχωρεί το καλοκαίρι από τη Σπάρτακ Μόσχας

11:49 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ο Μάρκους Φόστερ προβάρει τα «ασπρόμαυρα»

11:24 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, Μπενίτεθ: «Σε καλή ημέρα μπορούμε να ανταγωνιστούμε τον οποιοδήποτε»

10:42 OPINION

Μετά την επίδειξη εξωαγωνιστικής δύναμης, τώρα είναι σειρά του Παναθηναϊκού

10:16 ΣΠΟΡ

Μαρία Σάκκαρη: Αποκλείστηκε από τη Ριμπάκινα στον δεύτερο γύρο του Masters της Ρώμης

09:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρσέιγ: Εκτός αποστολής ο Ομπαμεγιάνγκ επειδή ψέκασε με πυροσβεστήρα άνθρωπο της διοίκησης!

09:32 SUPER LEAGUE

Super League: «Φωτιά» στη μάχη της παραμονής – Καθοριστικά ματς σε Λάρισα, Σέρρες και Περιστέρι

09:07 NBA

Τα highlights του Τίμπεργουλφς – Σπερς

09:02 NBA

Τα highlights του Σίξερς – Νικς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας