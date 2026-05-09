ΑΕΚ: Με 1.300 φίλους της στον τελικό του BCL

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Final 4 στην Μπανταλόνα έχει ξεκινήσει, με την ΑΕΚ να ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη απέναντι στη Ρίτας Βίλνιους στο Palau Municipal d' Esports.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα στοχεύει στην κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου της ιστορίας της, επιστρέφοντας σε τελικό για πρώτη φορά μετά το 2020.

Σε αυτή την ιστορική στιγμή, η «Ένωση» θα έχει τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών της, καθώς περίπου 1.300 φίλοι του δικεφάλου αναμένεται να δώσουν το «παρών» στις εξέδρες.

Μετά την εντυπωσιακή τους παρουσία στον ημιτελικό κόντρα στη Μάλαγα, οι φίλαθλοι της ΑΕΚ ετοιμάζονται να δώσουν ξανά την απαραίτητη ώθηση στους παίκτες για να φτάσουν στο βαρύτιμο τρόπαιο.

Από την άλλη πλευρά, η Ρίτας Βίλνιους αναμένεται να έχει τη δική της ισχυρή υποστήριξη, με περίπου 1.500 Λιθουανούς να υπολογίζεται πως θα βρεθούν στο γήπεδο. Υπάρχουν εκτιμήσεις βέβαια πως ο αριθμός των οπαδών της Ρίτας ίσως αυξηθεί τις τελευταίες ώρες πριν το τζάμπολ, καταλαμβάνοντας τη γωνία κοντά στην είσοδο των ομάδων.