ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ ο Σάντσες ενόψει Ολυμπιακού

Απρόοπτο με τον Χόρχε Σάντσες στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Χόρχε Σάντσες ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί στο αυριανό (10/05) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στον ΠΑΟΚ με τον Χόρχε Σάντσες, ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Ο Μεξικανός ακραίος αμυντικός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση και τέθηκε εκτός πλάνων για την αναμέτρηση, καθώς δεν βρίσκεται σε θέση να αγωνιστεί.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League 2025-26.

Η τελευταία προπόνηση, όπως συνηθίζεται, ήταν αφιερωμένη στις τακτικές λεπτομέρειες του ντέρμπι και ειδικό πρόγραμμα έγινε για τις στατικές φάσεις. Εκτός προπόνησης έμεινε ο Χόρχε Σάντσες λόγω ενοχλήσεων στη μέση και δεν θα είναι διαθέσιμος για την επικείμενη αναμέτρηση.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα και οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Το απόγευμα η ομάδα αναχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα».

