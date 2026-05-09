ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: «Πράσινο» match ball τίτλου στη Θεσσαλονίκη

Ο τέταρτος τελικός της Volley League ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκός διεξάγεται το απόγευμα του Σαββάτου (17:30, ΕΡΤ2) στη Θεσσαλονίκη.

Το «τριφύλλι» προηγείται 2-1 στη σειρά των τελικών και χρειάζεται μία ακόμη νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Ο τρίτος τελικός στο Μετς κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί 16-14 στο τάι μπρέικ, διατηρώντας το πλεονέκτημα έδρας. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ θέλει να εκμεταλλευτεί την τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση της σεζόν 2025-26, ώστε να ισοφαρίσει τη σειρά και να τη στείλει σε πέμπτο παιχνίδι.

Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Κοβάσεβιτς και Τακουρίδη για τον ΠΑΟΚ, την ώρα που οι φίλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης ετοιμάζονται να γεμίσουν το PAOK Sports Arena. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μετρά δύο νίκες σε ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό τη φετινή σεζόν.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Βαλάντης Μαμάης, δήλωσε: «Έχουμε αφήσει πίσω μας τον τρίτο τελικό στην Αθήνα και προετοιμαστήκαμε για τον τέταρτο τελικό στην έδρα μας. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο για άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη. Έχουμε δείξει χαρακτήρα σε τέτοιες αναμετρήσεις και καλούμαστε να το κάνουμε ξανά. Παίζουμε μπροστά στον κόσμο μας και θα τα δώσουμε όλα για τη νίκη».

Ο πασαδόρος του ΠΑΟΚ, Μάρκος Γαλιώτος, ανέφερε: «Θα πρέπει όλοι να δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας για να κερδίσουμε. Ο Παναθηναϊκός θα έρθει για να τελειώσει τη σειρά και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε στην έδρα μας. Από την αρχή της χρονιάς δείχνουμε πόσο δυνατή είναι η έδρα μας και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία και πρέπει να βγάλουμε εγωισμό και καθαρό μυαλό μέχρι το τέλος».

Ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει τη σειρά στον τέταρτο τελικό και να αποφύγει ένα πέμπτο παιχνίδι, στο οποίο ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει πως μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνος. Το σερβίς και το μπλοκ αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Αμερικανού κεντρικού Πατρίκ Γκάσμαν.

Ο ακραίος του Παναθηναϊκού, Ντμίτρο Γιάντσουκ, δήλωσε: «Προηγούμαστε 2-1 και πάμε στη Θεσσαλονίκη για τη νίκη που θα μας δώσει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατός στην έδρα του, όμως και εμείς είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη μας, γιατί ο αντίπαλος θα τα δώσει όλα και το ίδιο θα κάνουμε κι εμείς για να μην επιστρέψει η σειρά στην Αθήνα».

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Κουτσούλας και Ιωαννίδης, με διαιτητή Challenge τον Θεμελή. Παρατηρητής διαιτησίας ο Μιχελινάκης και παρατηρητής αγώνα ο Αντωνούλης. Επόπτες θα είναι οι Ψύχου και Βασδέκης, ενώ στη γραμματεία θα βρίσκεται η Παναγιωτίδου.