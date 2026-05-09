ΑΕΚ: Οι «σφυρίχτρες» του μεγάλου τελικού

Η ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε για την ΑΕΚ, η οποία απόψε στις 21:00 κοντράρεται με τη Ρίτας Βίλνιους στον τελικό του BCL, διεκδικώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε και τη διαιτητική ομάδα που θα διευθύνει την αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, το παιχνίδι θα σφυρίξουν οι Γιοάν Ροσό, Μάρτινς Κοζλόβσκις και ο Χούλιο Ανάγια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις διαιτητές είχαν βρεθεί και στον ημιτελικό της «Ένωσης» απέναντι στην Ουνικάχα Μάλαγα.