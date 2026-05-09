Γιασικεβίτσιους για την πρόκριση: «Έγινε χειρότερη, αγαπώ τη Ζαλγκίρις και τον προπονητή της»

Η Φενέρμπαχτσε λύγισε στο Game 4 τη Ζαλγκίρις και πήρε το εισιτήριο για το Final 4 της EuroLeague.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι δεν έκρυψε τη λύπη του για τον αποκλεισμό της αγαπημένης του Ζαλγκίρις καθώς και για τον πρώην βοηθό του Τόμας Μασιούλις.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι στην πραγματικότητα χειρότερο επειδή είναι η Ζαλγκίρις, επειδή αγαπώ τόσο πολύ αυτή την ομάδα, αγαπώ τόσο πολύ τον προπονητή τους, είναι σαν οικογένεια για μένα, αλλά η μοίρα μας έφερε εδώ και πρέπει να κάνουμε τη δουλειά.Έκανα την καλύτερη δυνατή δουλειά για την ομάδα μου και, ξέρετε, στο τέλος, σε τέτοιου είδους παιχνίδια, ο καθένας μπορεί να κερδίσει. Το νόμισμα γύρισε προς το μέρος μας».