ΑΕΚ: Με 10.000 κόσμο η τελευταία προπόνηση πριν τον Παναθηναϊκό!

Πανζουρλισμός στους φίλους της Ένωσης πριν το κρίσιμο βαθμολογικά ντέρμπι με το «τριφύλλι» - Χιλιάδες κόσμου στη Νέα Φιλαδέλφεια στην τελευταία προπόνηση. 

Την τελευταία της προπόνηση πριν το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, πραγματοποίησε η ΑΕΚ. Η Ένωση με νίκη κόντρα στο «τριφύλλι» είναι πιθανό – με συνδυασμό αποτελέσματος στο Φάληρο – ακόμη και να στεφθεί πρωταθλήτρια! Έτσι η «δίψα» στον κόσμο της, είναι τεράστια.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπως συνηθίζεται πριν απ’ όλα τα ματς των playoffs, έγινε ανοιχτή προπόνηση. Εκεί βρέθηκαν περίπου 10.000 φίλοι των «κιτρινόμαυρων». Δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και αποθεώνοντας τους παίκτες και τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ασταμάτητα συνθήματα και καπνογόνα, για να ωθήσουν τους παίκτες ψυχολογικά, προκειμένου να έρθει το αποτέλεσμα που θέλει η Ένωση.

Οι παίκτες με τον Νίκολιτς πριν αρχίσει η προπόνηση έκαναν τον γύρο του γηπέδου για να χειροκροτήσουν και να ευχαριστήσουν τον κόσμο.

