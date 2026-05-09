AS: «Κατ΄αρχήν συμφωνία Ρεάλ Μαδρίτης με Μουρίνιο»

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «AS» η Ρεάλ Μαδρίτης έχει φτάσει σε κατ΄αρχήν συμφωνία με τον Ζοσέ Μουρίνιο προκειμένου να αναλάβει τον πάγκο των «Μερένγχες».

Σε κατ΄αρχήν συμφωνία με τον Ζοσέ Μουρίνιο έχουν φτάσει οι διοικούντες της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως αποκαλύπτει σήμερα (9/5) η ισπανική εφημερίδα «AS». Οπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, η πρόσληψη του Πορτογάλου προπονητή, θα οριστικοποιηθεί μόλις τελειώσει η τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, από σεβασμό προς την Μπενφίκα.

Στην Πορτογαλία υποστηρίζουν ότι ο Ρούμπεν Αμορίμ είναι ο επικρατέστερος διάδοχος του «Special One» στον πάγκο των «αετών της Λισαβόνας», όπου αγωνίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία και ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Τις τελευταίες εβδομάδες αρκετά ονόματα προπονητών «έπαιξαν» για τους Μαδριλένους, όπως οι Ντιντιέ Ντεσάμπ, Γιούργκεν Κλοπ, Λιονέλ Σκαλόνι και Ουνάι Έμερι, όμως πλέον, ο Μουρίνιο θεωρείται το φαβορί για να επιστρέψει στον πάγκο της «βασίλισσας», μετά την αποχώρηση του το 2013.

AS: «Κατ΄αρχήν συμφωνία Ρεάλ Μαδρίτης με Μουρίνιο»

