Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2: Έχασαν και χάνονται οι Σερραίοι

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο Δημοτικό γήπεδο των Σερρών η Κηφισιά επικράτησε με 2-1 του Πανσερραϊκού, βάζοντας σε σοβαρούς μπελάδες πλέον τα «λιοντάρια».

Πρωταγωνιστής για την ομάδα των Βορείων Προαστίων ήταν ο Δημήτρης Θεοδωρίδης ο οποίος με γκολ και ασίστ έδωσε τη νίκη και τους τρείς βαθμούς στην ομάδα του.

Πλέον η Κηφισιά έφτασε τους 37 βαθμούς στα playouts της Super League και δείχνει να αποφεύγει οποιοδήποτε σενάριο για υποβιβασμό. Από την άλλη οι Σερραίοι έμειναν στους 28 και πλέον βρίσκονται εντός της επικίνδυνης ζώνης, προτού ολοκληρωθεί το ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR.

Το ματς:

Μόλις στο 11’ ο Πανσερραϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, με τον Καρέλη να πιάνει κεφαλιά ψαράκι και τον Ραμίρες να αποκρούει εντυπωσιακά, χτυπώντας μάλιστα στη φάση αυτή.

Η Κηφισιά απάντησε στο 19’ με τον Μπένι να βγάζει φοβερή πάσα στον Χριστόπουλο, ο οποίος αστόχησε με αριστερό σουτ από πλεονεκτική θέση.

Στο 25’ η Κηφισιά έχασε νέα ευκαιρία, όταν ο Μπένι πήρε την πάσα του Σόουζα και πλάσαρε από τη μικρή περιοχή, με τον Τιναλίνι να αποκρούει με τα πόδια.

Παρά την πίεση των γηπεδούχων, ο Πανσερραϊκός άνοιξε το σκορ στο 28’ κόντρα στη ροή του αγώνα. Ο Ριέρα έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Ίβαν πρόλαβε τον Μποτία, πλασάροντας εύστοχα για το 1-0.

Στο 35’ ο Χριστόπουλος βρέθηκε ξανά απέναντι στον Τιναλίνι, όμως ο γκολίπερ των Σερρών έδιωξε σε κόρνερ.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Θεοδωρίδης σκόραρε αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Η ισοφάριση ήρθε τελικά στο 63’, όταν ο Κονατέ έκανε παράλληλη σέντρα και ο Θεοδωρίδης με πλασέ από το ύψος του πέναλτι έκανε το 1-1.

Στο 70’ ο ίδιος παίκτης αστόχησε σε διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή.

Η ολική ανατροπή για την Κηφισιά ολοκληρώθηκε στο 85’. Ο Θεοδωρίδης έδωσε την πάσα στον Μπένι και εκείνος με υπέροχο τελείωμα νίκησε τον Τιναλίνι, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2.

Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)Βοηθοί: Μάτσας (Ηρακλείου), Πάτρας (Μακεδονίας)

Οι ενδεκάδες:

Κηφισιά (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρες, Μποτία (Σόουζα), Πέτκοφ, Κονατέ, Λαρουσί, Έμπο (Ρουκουνάκης), Μπένι, Αμανί (Ταβάρες), Πόμπο, Ζέρσον Σόουζα, Χριστόπουλος (Θεοδωρίδης)

Πανσερραϊκός (Ζεράρντ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (Μπεν Σαλάμ), Ριέρα, Καρέλης, Ίβαν