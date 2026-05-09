ΑΕΚ: «Σενάριο για Πιερό και ομάδες από το Ισραήλ»

Οι Μακάμπι Χάιφα και Χάποελ Τελ Αβίβ ψάχνουν για επιθετικό και σύμφωνα με Μέσα από το Ισραήλ ο επιθετικός της ΑΕΚ, Φραντζί Πιερό, θα μπορούσε να απασχολήσει κάποια ομάδα. Ωστόσο ο 31χρονος δεν φαίνεται θετικός σε ενδεχόμενη μετακίνηση του.

Ο Φραντζί Πιερό μπορεί να αποχώρησε από το Ισραήλ το καλοκαίρι του 2024 για λογαριασμό της ΑΕΚ, όμως το όνομά του εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη χώρα.

Ο διεθνής φορ από την Αϊτή αποκτήθηκε από τη Μακάμπι Χάϊφα, ωστόσο δεν κατάφερε να εδραιωθεί στην ομάδα της Αθήνας στο πρώτο κομμάτι της σεζόν. Ως αποτέλεσμα, τον Φεβρουάριο παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στη Ρίζεσπορ, χωρίς όμως να κάνει τη διαφορά ούτε στην Τουρκία.

Στο Ισραήλ, μέσα από podcast του Sport 1 Israel, έγινε συζήτηση για το ενδεχόμενο επιστροφής του είτε στη Μακάμπι Χάιφα είτε στη Χάποελ Τελ Αβίβ, οι οποίες βρίσκονται επίσης σε αναζήτηση επιθετικού.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που παρουσιάστηκαν, ο Πιερό δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί ξανά στο Ισραήλ. Παρ’ όλα αυτά, σύντομα αναμένεται να παντρευτεί Ισραηλινή σύντροφο που γνώρισε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη χώρα.

Το συγκεκριμένο γεγονός ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για την απόκτηση ισραηλινού διαβατηρίου, κάτι που θα μπορούσε να διευκολύνει πιθανή μελλοντική μετακίνησή του σε ομάδα του Ισραήλ.

