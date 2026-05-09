«Ανατροπή με Ντιαλό που πάει Ντουμπάι»

Νέα δεδομένα φαίνεται πως προκύπτουν στην υπόθεση του Άλφα Ντιαλό, με τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του να παίρνουν διαφορετική τροπή.

Παρότι όλα έδειχναν ότι ο Αμερικανός φόργουορντ θα συνέχιζε την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, δημοσιεύματα από την Ισπανία κάνουν λόγο για ανατροπή της τελευταίας στιγμής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Ντιάλο βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στη Ντουμπάι BC, η οποία έχει ξεκινήσει δυναμικά τον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου και κινείται ήδη έντονα στο μεταγραφικό μέτωπο.