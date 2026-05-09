Λέτο: «Από τις πιο σημαντικές νίκες της καριέρας μου, τα νέα παιδιά είναι εδώ και προσπαθούν»

Η Κηφισιά επικράτησε με 2-1 του Πανσερραϊκού εκτός έδρας, εξασφαλίζοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την παραμονή της στα σαλόνια της Super League και τη νέα σεζόν.

Στιγμές μετά τη σπουδαία νίκη ο Σεμπαστιάν Λέτο σε δηλώσεις του εξέφρασε το πόσο περήφανος νιώθει, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα ως μια από τις μεγαλύτερες νίκες στην καριέρα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σεμπαστιάν Λέτο:

Για τη νίκη: «Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου. Στο πρώτο μέρος δεν ήμασταν αυτοί που θέλαμε, αλλά στο δεύτερο είναι αυτό που έχουμε ως χαρακτήρα από την αρχή. Προσδοκίες, πίστη και καρδιά. Παίξαμε όπως θέλουμε να παίζουμε όλη τη χρονιά και φτάσαμε στη νίκη».

Για τη βοήθεια του Θεοδωρίδη, που ήρθε τον Γενάρη για να καλύψει τα κενά των Τεττέη και Παντελίδη: «Έφυγαν το χειμώνα δυο από τους καλύτερους παίκτες μας και αν τους είχαμε ίσως ήταν αλλιώς, αλλά επενδύσαμε σε νεαρούς Έλληνες. Πιστέψαμε σε αυτούς και μας βοηθούν. Έχουν φιλοδοξίες και δίνουν το 100%, δουλεύοντας πολύ και το είδαμε και σήμερα. Είναι μια ομαδική διαδικασία, αλλά τα νέα παιδιά είναι εδώ και προσπαθούν».

Για το αν ήταν από τις κορυφαίες νίκες στην προπονητική του καριέρα: «Είναι διαφορετικό όταν παίζεις, από το να είσαι εκτός και να μην μπορείς να επηρεάσεις αγωνιστικά την έκβαση των ματς. Είναι μια εμπειρία για μένα η φετινή χρονιά, έμαθα πολλά. Και, ναι, είναι από τις πιο σημαντικές νίκες μου».