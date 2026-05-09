· Ατρόμητος · Παναιτωλικός

Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Νίκη παραμονής για τους Αγρινιώτες

Ο Παναιτωλικός έκανε την ανατροπή απέναντι στον Ατρόμητο και κέρδισε 2-1 στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική των Playouts της Stoiximan Super League. Οι Αγρινιώτες πήραν τους τρεις βαθμούς και αγκάλιασαν την παραμονή τους στην κατηγορία.

Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Νίκη παραμονής για τους Αγρινιώτες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναιτωλικός πήρε τους τρεις βαθμούς, παρουσιάζοντας «άλλο πρόσωπο» στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο, με αποτέλεσμα να κάνει την ανατροπή και να κερδίσει 2-1, για την 7η αγωνιστική των Playouts της Stoiximan Super League.

Ο Ατρόμητος μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και απείλησε μόλις στο πρώτο λεπτό, όταν ο Ουκάκι σέντραρε από τα δεξιά και ο Πνευμονίδης έπιασε την κεφαλιά, όμως ο Κουτσερένκο μπλόκαρε σταθερά.

Η υπεροχή των γηπεδούχων «απέδωσε καρπούς» στο 7ο λεπτό του αγώνα, όταν ο Ουκάκι δημιούργησε ξανά από τα άκρα και βρήκε τον Τσούμπερ, ο οποίος με εξαιρετικό πλασέ έκανε το 1-0.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Ατρόμητος έφτασε και σε δεύτερο γκολ, με τον Μουτουσαμί να σκοράρει μετά από γύρισμα του Μπακού, όμως η φάση ακυρώθηκε μέσω VAR, καθώς διαπιστώθηκε φάουλ του Γερμανού εξτρέμ πάνω στον Μαυρία, κατά τη διεκδίκηση της μπάλας.

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με τον Ατρόμητο να διατηρεί το προβάδισμα και τον Πανετωλικό να δυσκολεύεται να απειλήσει ουσιαστικά και οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-0 υπέρ των γηπεδούχων.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Παναιτωλικό να φτάνει γρήγορα στην ισοφάριση. Στο 51’, έπειτα από λάθος στην άμυνα του Ατρομήτου, ο Σμυρλής μοίρασε στον Ματσάν, ο οποίος εκτέλεσε ιδανικά για το 1-1.

Ο Μπακού βρήκε δίχτυα στο 57’ μετά από εξαιρετική πάσα του Τσούμπερ, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Λίγο αργότερα, έπειτα από εξέταση της φάσης στο VAR, ο διαιτητής Ματσούκας υπέδειξε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων για μαρκάρισμα του Μπακού πάνω στον Γκαρσία μέσα στην περιοχή. Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος ο Γκαρσία, ο οποίος ευστόχησε με δυνατό χτύπημα στο κέντρο της εστίας, διαμορφώνοντας το 2-1 υπέρ του Παναιτωλικού.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ατρόμητος: Αθανασίου, Τσιλούλης (67' Κίνι), Σταυρόπουλος. Μήτογλου, Ούρονεν, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Ουκακί, Τσούμπερ, Πνευμονίδης (67' Τζοβάαρς), Ουκάκι, Μπάκου

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Μλάντεν, Αποστολόπουλος, Εστεμπάν (46΄Μάταν), Σατσιάς (46΄Μπουχαλάκης), Κόγιτς, Γκαρθία, Λομπάτο (66' Άλεξιτς), Σμυρλής

COMMENTS
LATEST NEWS
22:45 ΜΠΑΣΚΕΤ

Γουεμπανιάμα για τελικό Champions League: «Τουλάχιστον η Παρί θα το κάνει κάπως ενδιαφέρον...»

22:12 ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL Final Four 2026: Η ιστορική εμφάνιση της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο του τελικού (video)

21:51 SUPER LEAGUE

Super League Βαθμολογία: «Χρυσός» βαθμός για Αστέρα AKTOR, «διπλά» παραμονής Κηφισιά, Παναιτωλικός

21:49 ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL Final Four 2026, ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους: Η φανέλα του Στέβαν Γέλοβατς στις εξέδρες

21:40 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Θα αγωνιστεί με Wild Card στο ATP της Γενεύης

21:31 ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL Final Four 2026: Ο «κιτρινόμαυρος» λαός κάνει… πανικό στον τελικό, ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους!

21:28 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Νίκη παραμονής για τους Αγρινιώτες

21:14 ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL Final Four 2026: Η Μάλαγα πήρε τον «εμφύλιο» με την Τενερίφη και κατέκτησε την 3η θέση

21:07 ΣΠΟΡ

Ανδρεόπουλος: «Αυτή η χαρά είναι αποτέλεσμα όλης της χρονιάς»

21:00 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Συγχαρητήρια και από την ΚΑΕ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο βόλεϊ

20:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE ΑΕΚ - Ρίτας Βίλνιους: Ο μεγάλος τελικός του BCL Final Four 2026

20:38 EUROLEAGUE

Βαλένθια: Αναβλήθηκε το παιχνίδι με τη Σαραγόσα εξαιτίας του Game 5 με τον Παναθηναϊκό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας