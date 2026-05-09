Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Νίκη παραμονής για τους Αγρινιώτες

Ο Παναιτωλικός πήρε τους τρεις βαθμούς, παρουσιάζοντας «άλλο πρόσωπο» στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο, με αποτέλεσμα να κάνει την ανατροπή και να κερδίσει 2-1, για την 7η αγωνιστική των Playouts της Stoiximan Super League.

Ο Ατρόμητος μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και απείλησε μόλις στο πρώτο λεπτό, όταν ο Ουκάκι σέντραρε από τα δεξιά και ο Πνευμονίδης έπιασε την κεφαλιά, όμως ο Κουτσερένκο μπλόκαρε σταθερά.

Η υπεροχή των γηπεδούχων «απέδωσε καρπούς» στο 7ο λεπτό του αγώνα, όταν ο Ουκάκι δημιούργησε ξανά από τα άκρα και βρήκε τον Τσούμπερ, ο οποίος με εξαιρετικό πλασέ έκανε το 1-0.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Ατρόμητος έφτασε και σε δεύτερο γκολ, με τον Μουτουσαμί να σκοράρει μετά από γύρισμα του Μπακού, όμως η φάση ακυρώθηκε μέσω VAR, καθώς διαπιστώθηκε φάουλ του Γερμανού εξτρέμ πάνω στον Μαυρία, κατά τη διεκδίκηση της μπάλας.

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με τον Ατρόμητο να διατηρεί το προβάδισμα και τον Πανετωλικό να δυσκολεύεται να απειλήσει ουσιαστικά και οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-0 υπέρ των γηπεδούχων.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Παναιτωλικό να φτάνει γρήγορα στην ισοφάριση. Στο 51’, έπειτα από λάθος στην άμυνα του Ατρομήτου, ο Σμυρλής μοίρασε στον Ματσάν, ο οποίος εκτέλεσε ιδανικά για το 1-1.

Ο Μπακού βρήκε δίχτυα στο 57’ μετά από εξαιρετική πάσα του Τσούμπερ, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Λίγο αργότερα, έπειτα από εξέταση της φάσης στο VAR, ο διαιτητής Ματσούκας υπέδειξε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων για μαρκάρισμα του Μπακού πάνω στον Γκαρσία μέσα στην περιοχή. Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος ο Γκαρσία, ο οποίος ευστόχησε με δυνατό χτύπημα στο κέντρο της εστίας, διαμορφώνοντας το 2-1 υπέρ του Παναιτωλικού.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ατρόμητος: Αθανασίου, Τσιλούλης (67' Κίνι), Σταυρόπουλος. Μήτογλου, Ούρονεν, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Ουκακί, Τσούμπερ, Πνευμονίδης (67' Τζοβάαρς), Ουκάκι, Μπάκου

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Μλάντεν, Αποστολόπουλος, Εστεμπάν (46΄Μάταν), Σατσιάς (46΄Μπουχαλάκης), Κόγιτς, Γκαρθία, Λομπάτο (66' Άλεξιτς), Σμυρλής