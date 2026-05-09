Super League Βαθμολογία: «Χρυσός» βαθμός για Αστέρα AKTOR, «διπλά» παραμονής Κηφισιά, Παναιτωλικός

Τρεις αγωνιστικές απέμειναν για την ολοκλήρωση των Play Outs της Super League. Στην 7η αγωνιστική χαμογέλασαν οι φιλοξενούμενοι, καθώς υπήρξαν δύο εκτός έδρας νίκες και μία ισοπαλία που έκανε χαρούμενο αυτόν που έπαιζε μακριά απ’ το «σπίτι» του.

Η Κηφισιά πέρασε θριαμβευτικά από τις Σέρρες και έφτασε στους 37 βαθμούς. Εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την παραμονή. Ο Παναιτωλικός νίκησε στο Περιστέρι τον Ατρόμητο και ανέβηκε στους 34, αυξάνοντας τη διαφορά του απ’ την επικίνδυνη ζώνη στο +6.

Στο σπουδαιότερο ματς της αγωνιστικής, ΑΕΛ και Αστέρας AKTOR έμειναν στο 1-1. Αποτέλεσμα που ευνοεί τους φιλοξενούμενους, αφήνοντας τη Λάρισα χωρίς νίκη στη διαδικασία. Οι Αρκάδες είναι πλέον στους 29 βαθμούς και εκτός ζώνης υποβιβασμού. Ο Πανσερραϊκός με 28 και η ΑΕΛ με 26 είναι στις δύο τελευταίες θέσεις.

SUPER LEAGUE – PLAYOUTS – 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 1-2

ΑΕΛ – Asteras AKTOR 1-1

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 40

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 37

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 34

12. ASTERAS AKTOR 29

13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28

14. ΑΕΛ NOVIBET 26

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8η)

Τρίτη 12/5

19:00 Asteras Aktor – Πανσερραϊκός

19:00 Κηφισιά – Ατρόμητος

19:00 Παναιτωλικός – ΑΕΛ