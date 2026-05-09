Η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια απίθανη εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο του τελικού στο BCL Final Four 2026 κόντρα στη Ρίτας, σημειώνοντας ιστορική επίδοση

Οι «κιτρινόμαυροι» έκλεισαν το πρώτο μέρος προηγούμενοι με 42-25!

Το +17 είναι η μεγαλύτερη διαφορά σε ημίχρονο στην ιστορία των τελικών του Basketball Champions League, ενώ η ΑΕΚ έγινε μόλις η τέταρτη ομάδα, η οποία πηγαίνει στην ανάπαυλα, έχοντας διψήφια διαφορά. Κι οι τρεις προηγούμενες ομάδες κατέκτησαν το τρόπαιο.

Επίσης, οι 25 πόντοι είναι η χειρότερη επίδοση της λιθουανικής ομάδας σε πρώτο ημίχρονο, σε σύνολο 70 αγώνων της στη διοργάνωση.