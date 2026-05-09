BCL Final Four 2026: Η Μάλαγα πήρε τον «εμφύλιο» με την Τενερίφη και κατέκτησε την 3η θέση

Η ομάδα της Ανδαλουσίας επικράτησε της Τενερίφη στον μικρό τελικό κι έκλεισε με νίκη την εφετινή διοργάνωση. Η αναμέτρηση είχε ισορροπία και υψηλό ρυθμό, με τις δύο ισπανικές ομάδες να αγωνίζονται χωρίς πίεση και να προσφέρουν πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.

Η ομάδα του Ίμπον Ναβάρο, η οποία είχε κατακτήσει το τρόπαιο του Basketball Champions League τις δύο προηγούμενες σεζόν, ολοκλήρωσε την παρουσία της στο τέταρτο Final Four της ιστορίας της, έχοντας πλέον και μία τρίτη θέση στη διοργάνωση.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Τσους Βιντορέτα συμμετείχε στο έβδομο Final Four του Basketball Champions League. Η Τενερίφη μετρά δύο κατακτήσεις τίτλων, δύο παρουσίες σε τελικό, μία τρίτη θέση και πλέον δύο τέταρτες θέσεις στη διοργάνωση.

Κορυφαίος σκόρερ για τη Μάλαγα ήταν ο Τσέις Οντίζ με 15 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των Κίλιαν Τιλί με 13 πόντους και 6 ριμπάουντ, Τάιλερ Καλινόσκι με 12 πόντους και Ολεκσάντρ Μπαλτσερόφσκι με 11 πόντους.

Για την Τενερίφη, ξεχώρισε ο Πάτι Μιλς με 23 πόντους, έχοντας 4/8 δίποντα και 5/9 τρίποντα, χωρίς όμως να καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη. Διψήφιο αριθμό πόντων σημείωσαν επίσης οι Γκιόργκι Σερμαντίνι με 14 πόντους, Χάιμε Φερνάντεθ με 13 πόντους και 4 ασίστ, καθώς και Φραν Γκέρα με 10 πόντους και 4 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-22, 41-45, 60-62, 85-80.

ΜΑΛΑΓΑ (Ναβάρο): Πέρεζ 3, Οντίζ 15 (1), Μπαλτσερόφσκι 11, Ουέμπ 5 (1), Καλινόσκι 12 (1), Μπαρέιρο 3 (1), Ντίαθ 4, Κομπς 2, Τρουχίγιο, Τιλί 13 (3), Κράβις 8, Πέρι 9 (1).

ΤΕΝΕΡΙΦΗ (Βιντορέτα): Φερνάντεθ 13 (2), Φαν Μπεκ 6 (2), Φιτιπάλντο 5 (1), Σκραμπ 3 (1), Σάστρε 2, Σερμαντίνι 14, Αμπρομάιτις 4 (1), Σανγκαρέ, Αλντερέτε, Γκέρα 10, Ντούρνεκαμπ, Μιλς 23 (5).