Βαλένθια: Αναβλήθηκε το παιχνίδι με τη Σαραγόσα εξαιτίας του Game 5 με τον Παναθηναϊκό

Το Game 5 της σειράς των playoffs της EuroLeague ανάμεσα στην Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό AKTOR, που είναι προγραμματισμένο για τις 13 Μαΐου στις 22:00, οδήγησε στην αναβολή της εκτός έδρας αναμέτρησης των «πορτοκαλί» απέναντι στη Σαραγόσα για την 31η αγωνιστική της Liga ACB.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε οριστεί για την ίδια ημέρα, με τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής να αναμένεται να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, η Βαλένθια έχει μπροστά της και το παιχνίδι με τη Μπασκόνια την Κυριακή (10/05, 20:00), ωστόσο ο Πέδρο Μαρτίνεθ φέρεται διατεθειμένος να δώσει προτεραιότητα στο καθοριστικό πέμπτο ματς με τους «πράσινους».

Το Game 5 θα κρίνει ποια ομάδα θα εξασφαλίσει το τελευταίο διαθέσιμο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.