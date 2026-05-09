ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: «Η πιο σημαντική εβδομάδα της σεζόν» | Οι δηλώσεις του Στρακόσα

Η ΑΕΚ χρειάζεται τέσσερις βαθμούς τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές για να στεφθεί Πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Η νίκη, λοιπόν, στο αθηναϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό είναι το μόνο που υπάρχει στο μυαλό των «κιτρινόμαυρων».

Ο Θωμάς Στρακόσα στις δηλώσεις του επεσήμανε ότι η αδρεναλίνη είναι στα ύψη κι ότι αυτός κι οι συμπαίκτες του είναι έτοιμοι για την πιο σημαντική εβδομάδα της σεζόν.

Οι δηλώσεις του Θωμά Στρακόσα στην CosmoteTV

Για το ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό: «Για εμάς είναι ξεκάθαρη η εικόνα: με οποιοδήποτε τρόπο εμείς πρέπει να κερδίσουμε. Χάσαμε δύο σημαντικούς βαθμούς, που θα μας είχαν δώσει σίγουρα μεγαλύτερη χαρά. Όμως, τώρα στο μυαλό μας είναι μόνο η νίκη. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο, όμως με τον κόσμο μας στο πλευρό μας ξέρουμε ότι είμαστε δυνατοί και θα την επιδιώξουμε».

Για το τι θα πρέπει να κάνει διαφορετικά η ΑΕΚ, σε σχέση με τον αγώνα της Λεωφόρου: «Σίγουρα, πρέπει να είμαστε καλύτερα αμυντικά στις αντεπιθέσεις τους, γιατί εκεί είχαμε κάποιες δυσκολίες. Στο build up θεωρώ ότι ήμασταν καλοί, δεν είχαμε επικινδυνότητα από την πλευρά του Παναθηναϊκού, δεν μας πίεζαν ψηλά. Απλά τώρα, ξέροντας ότι εμείς πρέπει να νικήσουμε, μπορεί ο αντίπαλος να νομίζει ότι είμαστε πιο εύθραυστοι σε κάποια σημεία, οπότε δεν θα πρέπει να τους δώσουμε το παραμικρό, προκειμένου να πάρουμε το ματς».

Για το αν ανεβαίνει η αδρεναλίνη, τώρα που θα κριθούν όλα μέσα σε μία εβδομάδα: «Θεωρώ, ότι η αδρεναλίνη είναι ψηλά εδώ και αρκετές εβδομάδες. Οπότε, τώρα είναι η πιο σημαντική εβδομάδα της χρονιάς. Μάλλον από τα πιο ωραία πρωταθλήματα για τον κόσμο, οπότε είμαστε χαρούμενοι που λαμβάνουμε μέρος κι εμείς. Το σημαντικό, όμως, είναι η νίκη αύριο, όλα τα άλλα τα σκεφτόμαστε μετά».