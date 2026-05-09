Παναθηναϊκός: Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ στην ομάδα βόλεϊ για το πρωτάθλημα
Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα στο βόλεϊ ανδρών και η ΠΑΕ έστειλε τα συγχαρητήρια της μέσω social media.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 σετ του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών της Volley League και κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το πρωτάθλημα.
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης στην PAOK Sports Arena, η «πράσινη» ΠΑΕ συνεχάρη δημόσια την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου μέσω ανάρτησης στα social media.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ είχε τη λεζάντα:
«Συγχαρητήρια στους Πρωταθλητές Ελλάδας!»