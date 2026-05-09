Ο 22ος «πράσινος» τίτλος – Όλοι οι πρωταθλητές στο βόλεϊ
Ο Παναθηναϊκός έκανε το back2back στα πρωταθλήματα μετά τη νίκη του στην Πυλαία επί του ΠΑΟΚ και έφτασε τους 22 τίτλους στο άθλημα – Δείτε όλους τους πρωταθλητές.
Το 3-1 σετ στη Θεσσαλονίκη, έστεψε τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή Ελλάδος για το 2025-26. Διατηρώντας τα σκήπτρα οι «πράσινοι», καθώς είχαν κατακτήσει τον τίτλο και την περασμένη σεζόν.
Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος και οι παίκτες του, χάρισαν στο βόλεϊ ανδρών του «τριφυλλιού» τον 22ο τίτλο της ιστορίας του.
Δείτε όλους τους πρωταθλητές στο βόλεϊ ανδρών:
Α1 ΑΝΔΡΩΝ
2026: Παναθηναϊκός
2025: Παναθηναϊκός
2024: Ολυμπιακός
2023: Ολυμπιακός
2022: Παναθηναϊκός
2021: Ολυμπιακός
2020: Παναθηναϊκός
2019: Ολυμπιακός
2018: Ολυμπιακός
2017: ΠΑΟΚ
2016: ΠΑΟΚ
2015: ΠΑΟΚ
2014: Ολυμπιακός
2013: Ολυμπιακός
2012: Ηρακλής
2011: Ολυμπιακός
2010: Ολυμπιακός
2009: Ολυμπιακός
2008: Ηρακλής
2007: Ηρακλής
2006: Παναθηναϊκός
2005: Ηρακλής
2004: Παναθηναϊκός
2003: Ολυμπιακός
2002: Ηρακλής
2001: Ολυμπιακός
2000: Ολυμπιακός
1999: Ολυμπιακός
1998: Ολυμπιακός
1997: Αρης
1996: Παναθηναϊκός
1995: Παναθηναϊκός
1994: Ολυμπιακός
1993: Ολυμπιακός
1992: Ολυμπιακός
1991: Ολυμπιακός
1990: Ολυμπιακός
1989: Ολυμπιακός
1988: Ολυμπιακός
1987: Ολυμπιακός
1986: Παναθηναϊκός
1985: Παναθηναϊκός
1984: Παναθηναϊκός
1983: Ολυμπιακός
1982: Παναθηναϊκός
1981: Ολυμπιακός
1980: Ολυμπιακός
1979: Ολυμπιακός
1978: Ολυμπιακός
1977: Παναθηναϊκός
1976: Ολυμπιακός
1975: Παναθηναϊκός
1974: Ολυμπιακός
1973: Παναθηναϊκός
1972: Παναθηναϊκός
1971: Παναθηναϊκός
1970: Παναθηναϊκός
1969: Ολυμπιακός
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
1968: Ολυμπιακός
1967: Παναθηναϊκός
1966: Παναθηναϊκός
1965: Παναθηναϊκός
1964: Μίλωνας
1963: Παναθηναϊκός
1962: Μίλωνας
1961: Πανελλήνιος
1944: Πανελλήνιος
1940: Πανελλήνιος
1939: Πανελλήνιος
1938: ΕΑ Πατρών
1937: Πανελλήνιος
1936: Πανελλήνιος