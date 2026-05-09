Ανδρεόπουλος: «Αυτή η χαρά είναι αποτέλεσμα όλης της χρονιάς»

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών του θριάμβου του Παναθηναϊκού, που έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος βόλεϊ και τη φετινή σεζόν. 

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος είναι ο πρωτεργάτης του δεύτερου σερί πρωταθλήματος της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού. Ο κόουτς των «πράσινων» μετά την αναμέτρηση, μίλησε για την προσπάθεια που καταβλήθηκε όλη τη σεζόν:

«Ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι ακόμα και όλα τα σετ πήγαν στη λεπτομέρεια. Το γνωρίζαμε από την αρχή. Συναδελφικά να δώσω τα συγχαρητήρια μου για αυτό που παρουσίασε και τον τρόπο που κράτησε την ομάδα ο συνάδελφός μου κόουτς Μαμάης. Ο δεύτερος τελικός ήταν ένα παιχνίδι που τα δύο πρώτα πήγαν μέσα σε δύο-τρεις φάσεις δεν μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε. Δεν αλλάξαμε τίποτα, ποτέ δεν αλλάζουμε τίποτα, είμαστε αυτοί που ήμασταν. Κάναμε πολύ σκληρή δουλειά. Πρέπει να το αναγνωρίζω στους παίκτες μου δεν έχουν σταματήσει όλη τη σεζόν κι αυτή η χαρά στο τέλος είναι αποτέλεσμα όλης της χρονιάς».

Ο Θανάσης Πρωτοψάλτης δήλωσε απ’ την πλευρά του:

«Δεν ήταν τόσο απλά, ξεκινήσαμε τη χρονιά με δύο χαμένους τίτλους (Super Cup και League Cup) και μόνο έτσι μπορούσαμε να επαναφέρουμε κι από χαμένη χρονιά να γίνει κερδισμένη χρονιά, κατακτώντας το Κύπελλο και το πρωτάθλημα. Ξεκινήσαμε με αυτά από την αρχή και τα καταφέραμε σήμερα σε ένα γήπεδο γεμάτο κόσμο και με ενέργεια από τον ΠΑΟΚ. Αυτή την φορά ήμασταν προετοιμασμένοι και ευτυχώς φέραμε το αποτέλεσμα. Άνετα δεν νιώσαμε μετά τη νίκη στο Μετς σε καμία περίπτωση. Η πίεση ήταν στον ΠΑΟΚ αλλά εμείς θέλαμε να τελειώσουμε σήμερα, για εμάς ο τελικός ήταν σήμερα. Η χρονιά τελειώνει καλά, με τον καλύτερο τρόπο, κατά τη διάρκεια της χρονιάς δεν αρέσαμε, δεν παίζαμε καλά, κερδίζαμε αλλά δεν μας άξιζε, σήμερα γράφουμε ότι ο πρωταθλητής και δεν μας νοιάζει κάτι άλλο εμάς. Εμείς οι αθλητές το αφιερώνουμε πάντα στον κόσμο μας γιατί κάνει πάντα "καμίνι" το Μετς και είναι αυτοί που μετά τον τρίτο τελικό μας δώσαν την δύναμη και τη ψυχική ενέργεια για να έρθουμε εδώ και εγώ προσωπικά στην αρραβωνιαστικιά μου γιατί είχα μία δύσκολη χρονιά κι ήταν δίπλα μου».

