Παναθηναϊκός: Συγχαρητήρια και από την ΚΑΕ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο βόλεϊ

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα στο βόλλεϊ ανδρών, μετά τη νίκη 3-1 σετ επί του ΠΑΟΚ, όπου έφτασε και τις τρεις νίκες στη σειρά. Αυτό ήταν και το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα των «πρασίνων».

Μετά την ΠΑΕ και η ΚΑΕ έστειλε τα συγχαρητήρια της στην ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, μέσω ανάρτησης στα social media.