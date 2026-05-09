Γουεμπανιάμα για τελικό Champions League: «Τουλάχιστον η Παρί θα το κάνει κάπως ενδιαφέρον...»

Λίγη ώρα μετά την εξαιρετική του παρουσία στο Game 3 των Σπερς κόντρα στους Τίμπεργουλβς, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα κλήθηκε να σχολιάσει τον επικείμενο τελικό του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν

Ο θρυλικός Στιβ Νας του απηύθυνε αρχικά τον λόγο, σχολιάζοντας πως οι Γάλλοι φημίζονται για το γούστο τους στην αρχιτεκτονική, το φαγητό και το κρασί, με τον «Γουέμπι» να απαντά χαμογελώντας πως ούτε ο ίδιος αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.

Όταν όμως η κουβέντα έφτασε στην πρόβλεψη για τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Παρί και την Άρσεναλ, ο Γουεμπανιάμα ήταν αφοπλιστικός.

Χωρίς δεύτερη σκέψη επέλεξε την ομάδα της πατρίδας του, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η Παρί είναι εκείνη που θα δώσει ενδιαφέρον στον τελικό, ενώ άφησε αιχμές για τους Λονδρέζους. «Παρί φυσικά. Τουλάχιστον η Παρί θα το κάνει κάπως ενδιαφέρον, ενώ για την Άρσεναλ ξέρω πως δεν θα το κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο άσος των Σπερς.