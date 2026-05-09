BCL Final Four 2026: Η Χρυσή Βίβλος μετά την κατάκτηση του τροπαίου από τη Ρίτας Βίλνιους

Η Ρίτας Βίλνιους κατέκτησε το πρώτο Basketball Champions League της ιστορίας της, επικρατώντας της ΑΕΚ στον μεγάλο τελικό του Final Four της Μπανταλόνα.

Η Ένωση δεν κατάφερε να φτάσει στη δεύτερη κατάκτηση της διοργάνωσης, παρότι βρέθηκε να προηγείται ακόμα και με 20 πόντους κατά τη διάρκεια του τελικού.

Με την επιτυχία της, η Ρίτας Βίλνιους μπήκε στη λίστα των ομάδων που έχουν κατακτήσει το Basketball Champions League, αποτρέποντας παράλληλα την ΑΕΚ από το να φτάσει τις Τενερίφη, Μπούργος και Ουνικάχα Μάλαγα, οι οποίες μετρούν από δύο τρόπαια στη διοργάνωση.

Από μία κατάκτηση στο Basketball Champions League έχουν επίσης οι Βόννη και Βίρτους Μπολόνια

Η Χρυσή Βίβλος του BCL