Τρομερά επεισόδια στο ντέρμπι της Τσεχίας: Εισβολή εκατοντάδων οπαδών με καπνογόνα

Σκηνές… κόλασης στο ποδοσφαιρικό ντέρμπι της Τσεχίας. Η Σλάβια Πράγας υποδέχτηκε την μεγάλη της αντίπαλο, Σπάρτα Πράγας. Οι ιστορικές ομάδες αγωνίστηκαν μέχρι το 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τότε έκαναν ντου οι οπαδοί των γηπεδούχων.

Εκατοντάδες άτομα μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας αναμμένα καπνογόνα στα χέρια. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων αμέσως έφυγαν για τα αποδυτήρια. Οι εισβολείς έτρεχαν προς την απέναντι πλευρά, όπου ήταν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί της Σπάρτα.

Slavia v Sparta 🧨💥😳 pic.twitter.com/pJMwE2y3SD — Ultras Clips (@ultras_clips) May 9, 2026

Εκεί άρχισαν να πετούν τα καπνογόνα, δημιουργώντας ένα στιγμιότυπο… κόλασης. Όλα αυτά μάλιστα, τη στιγμή που η ομάδα τους νικούσε 3-2 και απείχε δευτερόλεπτα απ’ την κατάκτηση του τίτλου.

Slavia Praga vencia por 3 a 2 ia comemorar o título no fim do dérbi com o Sparta... mas a torcida estragou tudo e provocou a suspensão da partida.



O Sparta foi embora do estádio e as autoridades da liga terão de definir o que será feito.pic.twitter.com/FfqiQb5Mpo — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) May 9, 2026

Μάλιστα, πρόλαβαν να έρθουν σε επαφή με τον τερματοφύλακα Σουρόβτσικ, ο οποίος αποχωρούσε με έντονους πόνους. Οι φιλοξενούμενοι δεν περίμεναν να διακοπεί οριστικά το ματς, για λόγους ασφαλείας επέλεξαν να ανέβουν στο πούλμαν και να φύγουν.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, επίθεση δέχτηκαν και ο Βόιτα, αλλά και μέλη του ιατρικού τιμ της Σπάρτα.

Ο Σουρόβτσικ έγραψε στο Instagram για την επίθεση που δέχτηκε: «Το να έρχεται κάποιος προς το μέρος μου κατά τη διάρκεια του αγώνα, να με απειλεί κατά πρόσωπο και να μου επιτίθεται είναι απολύτως απαράδεκτο. Θα το κυνηγήσω νομικά»