Τρομερά επεισόδια στο ντέρμπι της Τσεχίας: Εισβολή εκατοντάδων οπαδών με καπνογόνα
Διακοπή στο Σλάβια Πράγας – Σπάρτα Πράγας με τους οπαδούς των γηπεδούχων να εισβάλουν με καπνογόνα στο γήπεδο για να τα ρίξουν στους φιλοξενούμενους, ενώ επιτέθηκαν και σε ποδοσφαιριστές.
Σκηνές… κόλασης στο ποδοσφαιρικό ντέρμπι της Τσεχίας. Η Σλάβια Πράγας υποδέχτηκε την μεγάλη της αντίπαλο, Σπάρτα Πράγας. Οι ιστορικές ομάδες αγωνίστηκαν μέχρι το 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τότε έκαναν ντου οι οπαδοί των γηπεδούχων.
Εκατοντάδες άτομα μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας αναμμένα καπνογόνα στα χέρια. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων αμέσως έφυγαν για τα αποδυτήρια. Οι εισβολείς έτρεχαν προς την απέναντι πλευρά, όπου ήταν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί της Σπάρτα.
Εκεί άρχισαν να πετούν τα καπνογόνα, δημιουργώντας ένα στιγμιότυπο… κόλασης. Όλα αυτά μάλιστα, τη στιγμή που η ομάδα τους νικούσε 3-2 και απείχε δευτερόλεπτα απ’ την κατάκτηση του τίτλου.
Μάλιστα, πρόλαβαν να έρθουν σε επαφή με τον τερματοφύλακα Σουρόβτσικ, ο οποίος αποχωρούσε με έντονους πόνους. Οι φιλοξενούμενοι δεν περίμεναν να διακοπεί οριστικά το ματς, για λόγους ασφαλείας επέλεξαν να ανέβουν στο πούλμαν και να φύγουν.
Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, επίθεση δέχτηκαν και ο Βόιτα, αλλά και μέλη του ιατρικού τιμ της Σπάρτα.
Ο Σουρόβτσικ έγραψε στο Instagram για την επίθεση που δέχτηκε: «Το να έρχεται κάποιος προς το μέρος μου κατά τη διάρκεια του αγώνα, να με απειλεί κατά πρόσωπο και να μου επιτίθεται είναι απολύτως απαράδεκτο. Θα το κυνηγήσω νομικά»