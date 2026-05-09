AEK – Ρίτας Βίλνιους 86-92 (80-80κ.α.): Έχασε το τρόπαιο μέσα από τα χέρια της!

Η ΑΕΚ προηγήθηκε ακόμη και με 20 πόντους (55-35 στο 26’), όμως, η Ρίτας Βίλνιους έκανε ένα τρομερό come back και πήρε το τρόπαιο μέσα από τα χέρια των «κιτρινόμαυρων».

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης για περισσότερα από 30 λεπτά, όμως, κατέρρευσε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, με τη λιθουανική ομάδα να επιστρέφει και να φτάνει στην κατάκτηση του τίτλου στην πρώτη συμμετοχή της σε Final Four της διοργάνωσης.

Για την ΑΕΚ, αυτό ήταν το τέταρτο Final Four στην ιστορία της στο Basketball Champions League, με απολογισμό πλέον ένα τρόπαιο το 2018, έναν χαμένο τελικό το 2020, μία τρίτη θέση το 2025 και τη φετινή δεύτερη θέση.

Οι φίλαθλοι της Ένωσης δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στις εξέδρες, παρά τη μεγάλη παρουσία οπαδών της Ρίτας. Σύμφωνα με τη FIBA, τον τελικό παρακολούθησαν 10.372 θεατές.

Κορυφαίος σκόρερ για την ΑΕΚ ήταν ο Τζέιμς Νάναλι με 23 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν οι Φρανκ Μπάρτλεϊ με 20 πόντους και 4 ασίστ και ΚιΣόν Φίζελ με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από το +20 στην απώλεια του τίτλου

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στον τελικό και μετά το αρχικό 4-3 της Ρίτας πήρε γρήγορα το προβάδισμα, φτάνοντας μέχρι το +13 (25-12) στο 9ο λεπτό, πριν ολοκληρώσει την πρώτη περίοδο στο 25-15.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η «Ένωση» συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, προηγούμενη με 35-25 στο 14’, ενώ η άμυνά της λειτούργησε εξαιρετικά, κρατώντας τη Ρίτας χωρίς πόντο για έξι συνεχόμενα λεπτά. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με την ΑΕΚ στο +17 (42-25), που αποτελεί τη μεγαλύτερη διαφορά ημιχρόνου στην ιστορία των τελικών του Basketball Champions League.

Η ελληνική ομάδα ανέβασε τη διαφορά ακόμη και στους 20 πόντους (55-35) στο 26’, ενώ έκλεισε την τρίτη περίοδο προηγούμενη με 63-45. Παρά το μεγάλο προβάδισμα, η Ρίτας δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Η ΑΕΚ βρέθηκε μπροστά με 74-59 στο 33’, όμως οι Λιθουανοί αντέδρασαν και με επιμέρους σκορ 11-1 μείωσαν σε 75-70 στο 36’.

Η Ρίτας πλησίασε στον πόντο (78-77) στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα με λέι απ του Χάρντινγκ, πριν ο Νάναλι γράψει το 80-77 με δύο εύστοχες βολές στα 22,6’’ πριν το τέλος. Ο Λουκόσιους, ωστόσο, πέτυχε μεγάλο τρίποντο υπό πίεση στα 19,3’’ για το 80-80, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση, αφού ο Λεκαβίτσιους αστόχησε στην τελευταία επίθεση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο η ΑΕΚ εμφανίστηκε επηρεασμένη ψυχολογικά, με τη Ρίτας να εκμεταλλεύεται το μομέντουμ, να προηγείται με 88-80 στο 42’ και να κρατά μέχρι τέλους το προβάδισμα που της χάρισε το τρόπαιο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-15, 42-25, 63-45, 80-80 (κ.δ.), 86-92.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 9, Σκορδίλης, Μπράουν 4 (1), Κατσίβελης 2, Φλιώνης, Φίζελ 15, Λεκαβίτσιους 8, Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας, Νάναλι 23 (2), Μπάρτλεϊ 20 (3), Χαραλαμπόπουλος 5 (1).

ΡΙΤΑΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ (Ζιμπένας): Μαρτσιουλιόνις 4, Γκουντάιτις 9, Μπρούνκε 10 (1), Χάρντινγκ 16 (2), Εχόντας 1, Μασιούλις 8, Καρολάιν 4, Λουκόσιους 23 (7), Σαρτζιούνας 4, Σμιθ 11 (2), Παλιουκένας 2.