Μάλαγα: Στα άκρα η σχέση με τον Ντουάρτε - Καμπάνα 10 ημερών μετά το ξέσπασμα στα social media

Σεε μια κίνηση που προκαλεί τριγμούς στο εσωτερικό της προχώρησε η Μάλαγα, ανακοινώνοντας σήμερα (9/5) την τιμωρία του Κρις Ντουάρτε.

Ανήμερα του «μικρού» τελικού του Basketball Champions League κόντρα στην Τενερίφη, η ισπανική ομάδα γνωστοποίησε πως ο παίκτης τίθεται εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για 10 εργάσιμες ημέρες, διάστημα κατά το οποίο θα κληθεί και σε απολογία.

Ο Ντουάρτε είχε μείνει εκτός και από τον ημιτελικό της Μπανταλόνα κόντρα στην ΑΕΚ, όπου η «Ένωση» επικράτησε με 78-65, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του αθλητή. Με μια ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, την οποία αργότερα διέγραψε, ο παίκτης εξέφρασε τη βαθιά του δυσαρέσκεια για τον παραγκωνισμό του, αφήνοντας αιχμές κατά της ομάδας.

«Υπάρχει ένας Θεός από ψηλά που ξέρει πώς να αναγνωρίζει τους πολεμιστές του με καλές προθέσεις και καλή καρδιά. Ειλικρινά, δεν περίμενα αυτή την αναγνώριση σήμερα μετά από όλα τα χάλια που πέρασα φέτος. Μια ομάδα ανθρώπων προσπαθεί ν' αμαυρώσει το όνομα και την καριέρα μου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ντουάρτε.

«Αυτή η αναγνώριση έρχεται παρόλο που δεν μπόρεσα να παίξω το παιχνίδι μου στο επίπεδο που ξέρω ότι μπορώ. Φανταστείτε όταν θα κόψω το σχοινί που με έχει δεμένο. Γεννήθηκα για να γράψω ιστορία, και αν είμαι με τον Θεό, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου;». Η στάση του αυτή οδήγησε τη διοίκηση της Μάλαγα στην απόφαση για την άμεση τιμωρία του, θέτοντάς τον ουσιαστικά στο περιθώριο για το επόμενο δεκαήμερο.