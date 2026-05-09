Παναθηναϊκός AKTOR: «Έτοιμοι για την πιο κρίσιμη βραδιά της σεζόν»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα από το Game 4 απέναντι στη Βαλένθια για τα playoffs της EuroLeague, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ετοιμότητας για τη σημαντικότερη αναμέτρηση της φετινής χρονιάς.

Μέσα από το βίντεο καταγράφονται στιγμές από την ατμόσφαιρα του αγώνα, αλλά και τα συναισθήματα παικτών και κόσμου, με τους «πράσινους» να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη μεγάλη πρόκληση που ακολουθεί.

Στη δημοσίευση ακούγονται οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν από την συνέντευξη Τύπου:

«Θα είμαστε συγκεντρωμένοι, όπως όταν κερδίσαμε στην Μαδρίτη, την Βαρκελώνη και δύο φορές στην Βαλένθια. Είμαστε συγκεντρωμένοι και θα κερδίσουμε στην Βαλένθια».

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε με την λεζάντα:

«Η δρόμος για το Final Four της Euroleague κρίνεται σε ένα ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ παιχνίδι. Έχουμε δει τις μάχες, έχουμε νιώσει την πίεση και είμαστε έτοιμοι για την πιο κρίσιμη βραδιά της σεζόν. Μέχρι την επόμενη…».