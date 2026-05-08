Euroleague: Η Φενέρμπαχτσε αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four - Πέρασε από το Κάουνας

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε στην παράταση 94-90 της Ζαλγκίρις στο Game 4 που έγινε στο Κάουνας και έκανε το 3-1 στην σειρά των playoffs της Euroleague, κάτι που σημαίνει πως θα δώσει το «παρών» στο Final Four, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό.

Οι Τούρκοι θα πάρουν μέρος σε τρίτο σερί Final Four και όγδοο συνολικά στην ιστορία τους. Τα «καναρίνια» είχαν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο και έκλεισαν το δεύτερο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 47-42, βρίσκοντας σημαντικές λύσεις στην επίθεση από τους Κεμ Μπιρτς, Γουέιντ Μπόλντγουιν και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ.

Η Ζάλγκιρις ανέβασε την απόδοσή της στην τρίτη περίοδο και κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ, έχοντας ως βασικό εκφραστή στην επίθεση τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος γκαρντ οδήγησε τους Λιθουανούς μέχρι και στο +5 στο τελευταίο δεκάλεπτο, βάζοντας δύσκολα στη Φενέρμπαχτσε.

Παρά την πίεση, η τουρκική ομάδα αντέδρασε στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν διαμόρφωσε το 80-80 στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας, στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο, ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο και οδήγησε τη Φενέρμπαχτσε στη νίκη και την πρόκριση στο Final Four.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Κεμ Μπιρτς και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, οι οποίοι σημείωσαν από 21 πόντους, ενώ για τη Ζάλγκιρις ξεχώρισε ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 23 πόντους και 11 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 42-47, 62-61, 80-80 κ.α., 90-94 παρ.