EuroLeague: Στην κορυφή του TOP-10 των Game 4 ο Σίλβα

Η EuroLeague δημοσίευσε το TOP-10 των Game 4 στα playoffs, με τον Κρις Σίλβα να καταλαμβάνει την κορυφή των καλύτερων φάσεων.

Ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε ξεχώρισε χάρη σε ένα εντυπωσιακό poster κάρφωμα απέναντι στον Τουμπέλις, κερδίζοντας την πρώτη θέση του βίντεο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το φοβερό μπλοκ του Γκαρούμπα πάνω στον Έντουαρντς, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Ματίας Λεσόρ με ένα δυναμικό κάρφωμα απέναντι στη Βαλένθια, σε μία φάση όπου δεν υπολόγισε καν την παρουσία του Τέιλορ κάτω από το καλάθι.

