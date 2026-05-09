ΠΑΟΚ: Ξεκινά τη Δευτέρα η διάθεση των εισιτηρίων για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στην αυριανή κρίσιμη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο (Κυριακή 10/5, 19:30). Ωστόσο όπως ανακοινώθηκε, το πρωί της Δευτέρας (11/5, 10:00) ανοίγει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ στην Τούμπα.

Η αναμέτρηση, που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (13/5) στις 19:30, αποτελεί το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του «Δικεφάλου του Βορρά» για τη φετινή σεζόν, πριν το φινάλε των Play Off στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Οι τιμές των εισιτηρίων για το παιχνίδι με την «Ένωση» ξεκινούν από τα 15 € (Θύρες 4 και 4Α) και φτάνουν τα 40 € στη Θύρα 1, ενώ στις Θύρες VIP και VIPA η τιμή ανέρχεται στα 150 €. Στις υπόλοιπες κερκίδες, το κόστος είναι 30 € για τις Θύρες 2 και 3 και 20 € για τις Θύρες 5 και 6. Αξίζει να σημειωθεί πως το παιδικό εισιτήριο έχει οριστεί στα 5 € για όλες τις θύρες του γηπέδου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για κάθε λεπτομέρεια μέσω της επίσημης ιστοσελίδας paokfc.gr.