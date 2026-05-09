Αρμπελόα: «Τεράστια προδοσία η διαρροή πληροφοριών στα αποδυτήρια»

Σαν καζάνι που βράζει μοιάζει η Ρεάλ Μαδρίτης, λίγο πριν το «Κλάσικο» με την Μπαρτσελόνα την Κυριακή (10/5, 22:00).

Τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες με πρωταγωνιστές τους Βαλβέρδε και Τσουαμενί έχουν επηρεάσει όλο τον οργανισμό των «Μερένγχες» με τους δημοσιογράφους στη συνέντευξη τύπου να κάνουν ερωτήσεις στον Άλβαρο Αρμπελόα σχετικά με το θέμα.

Ο ίδιος δεν θέλησε φυσικά να δώσει περαιτέρω διάσταση στο θέμα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το ό,τι συμβαίνει στον σύλλογο. Τόνισε πως τέτοιες καταστάσεις συμβαίνουν, όμως η δυσαρέσκειά του ήταν εμφανής αναφορικά με το γεγονός πως τα γεγονότα γνωστοποιήθηκαν στα ΜΜΕ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αρμπελόα:

«Έχω δύο πράγματα να πω. Πρώτον, είμαι πολύ περήφανος για την αποφασιστικότητα, την ταχύτητα και τη διαφάνεια του συλλόγου. Και δεύτερον, ότι οι παίκτες αναγνώρισαν το λάθος τους, εξέφρασαν τη λύπη τους και ζήτησαν συγγνώμη. Αυτό μου αρκεί. Αυτό που δεν πρόκειται να κάνω είναι να τους σταυρώσω δημόσια, επειδή δεν το αξίζουν.

Έχουν δείξει τι σημαίνει να είσαι παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και δεν θα το ξεχάσω αυτό. Ο Βαλβέρδε και ο Τσουαμένι αξίζουν να προχωρήσουμε, να τους δώσουμε την ευκαιρία να συνεχίσουν να αγωνίζονται για αυτόν τον σύλλογο. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτούς. Δεν θα επιτρέψω να χρησιμοποιηθεί αυτό για να αμφισβητηθεί ο επαγγελματισμός τους: είναι ψέμα ότι δεν είναι επαγγελματίες, ότι μου έχουν φερθεί άσχημα... είναι απολύτως ψευδές.

Όπως ακριβώς είναι ψέμα ότι κάποιοι από αυτούς δεν παίζουν λόγω προβλημάτων με εμένα. Εγώ είμαι ο τελικός υπεύθυνος για το γεγονός ότι η σεζόν πιθανότατα... όχι, σίγουρα, δεν θα είναι στο ύψος των περιστάσεων. Αλλά είμαι εδώ τέσσερις μήνες και είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου. Για το πώς με έχουν υποδεχτεί, για το από πού προερχόμαστε. Και είναι σαφές ότι η απογοήτευση και ο θυμός μπορούν να σε οδηγήσουν σε καταστάσεις που δεν θέλεις. Αλλά τώρα, ας επικεντρωθούμε στο παιχνίδι.

Θα το πω ξανά, επειδή ίσως δεν ήμουν πολύ σαφής: η διαρροή πληροφοριών που συνέβησαν στα αποδυτήρια μοιάζει με προδοσία της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτού του σήματος.

Ο Τσουαμενί δεν θα τιμωρηθεί άλλο, θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι».