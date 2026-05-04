Super League: Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακό

H AEK έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο κι έχασε μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί στο +8 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Η «Ένωση» αύξησε, πάντως, τη διαφορά από τους διώκτες της στο +6, μετά τη νίκη (3-1) του «Δικέφαλου του Βορρά» επί των «ερυθρόλευκων».

Με δεδομένο ότι η ομάδα του Νίκολιτς δεν υπερτερεί στην ισοβαθμία με κανέναν από τους δύο κύριους αντιπάλους της, απαιτούνται τέσσερις βαθμοί στα τρία εναπομείναντα παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα, ανεξαρτήτως των άλλων αποτελεσμάτων.

Στην περίπτωση όμως, που Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έρθουν ισόπαλοι την επόμενη αγωνιστική στο «Γ. Καραϊσκάκης», τότε η ΑΕΚ θα χρειάζεται τρεις βαθμούς για να στεφθεί και μαθηματικά, πρωταθλήτρια, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει να πανηγυρίσει τον τίτλο της Super League, με νίκη επί του Παναθηναϊκού στην «Allwyn Arena».

Με τρεις αγώνες να απομένουν, πάντως, τα πάντα είναι ανοικτά, καθώς υπάρχει σενάριο ακόμα και για τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή.

Υπάρχουν, πάντως, κάποια δεδομένα:

Η ΑΕΚ υστερεί στην ισοβαθμία τόσο με τον ΠΑΟΚ, όσο και με τον Ολυμπιακό Ο ΠΑΟΚ υπερτερεί στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό και σε ενδεχόμενη τριπλή με ΑΕΚ κι Ολυμπιακό.

Τι έχουν κάνει οι ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια

ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (13/05, 19:30)

ΑΕΚ vs Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (17/03, 19:30)

ΠΑΟΚ vs Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (10/05, 19:30)

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στα Super League Playoffs

Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης των Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts, αυτοτελώς εντός του καθενός από τα οικεία τρία (3) groups των αγώνων κατάταξης, θα εφαρμόζονται κατά σειρά τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π. και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος:

i. Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα PlayoffsGroup 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά). Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της Κανoνικής Περιόδου, στους αγώνες των ισοβαθμούντων ομάδων στο ακέραιο και χωρίς διαιρέτη (που ως πραναφέρθηκε, ο εν λόγω διαιρέτης εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα βαθμολογίας του Playoff Group 5-8).

ii. Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες κατά την Κανονική Περίοδο και τα Playoffs Group 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά).

iii. Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε, για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος σύμφωνα με την παρ. 5 ανωτέρω.