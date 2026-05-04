Μεϊτέ: «Τρεις ακόμα τελικοί»

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού με 3-1 στην Τούμπα και παρέμεινε ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου με τον Σουαλιό Μεϊτέ να στέλνει μήνυμα προς όλους για τα επόμενα τρία ματς που απομένουν.

«Τρεις ακόμα τελικοί» ανέφερε χαρακτηριστικά στο ποστάρισμά του ο Σουαλιό Μεϊτέ, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει μέσα σε 7 μέρες κατά σειρά Ολυμπιακό στο Φάληρο, ΑΕΚ στην Τούμπα και Παναθηναϊκό στην Αθήνα.