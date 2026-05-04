· ΠΑΟΚ

Μεϊτέ: «Τρεις ακόμα τελικοί»

Ο Σουαλιό Μεϊτέ πανηγυρίζει ακόμα την νίκη της ομάδας του επί του Ολυμπιακού και στέλνει μήνυμα προς όλους για... τρεις ακόμα τελικούς.  

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού με 3-1 στην Τούμπα και παρέμεινε ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου με τον Σουαλιό Μεϊτέ να στέλνει μήνυμα προς όλους για τα επόμενα τρία ματς που απομένουν.

«Τρεις ακόμα τελικοί» ανέφερε χαρακτηριστικά στο ποστάρισμά του ο Σουαλιό Μεϊτέ, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει μέσα σε 7 μέρες κατά σειρά Ολυμπιακό στο Φάληρο, ΑΕΚ στην Τούμπα και Παναθηναϊκό στην Αθήνα.

