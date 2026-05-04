AEK - Παναθηναϊκός: «Χαμόγελα» για Στρακόσα

Ο τερματοφύλακας της «Ένωσης» κράτησε το «μηδέν» με τις επεμβάσεις του στα τελευταία λεπτά.

Σε μια από αυτές, συγκεκριμένα στο σουτ του Τσέριν στο 83ο λεπτό, φάνηκε να χτύπησε και μάλιστα έδειχνε να πονάει πολύ. Το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ μπήκε αμέσως, ενώ σηκώθηκε κι ο Μπρινιόλι για να είναι έτοιμος σε ενδεχόμενη αλλαγή.

Το πρόβλημα του Στρακόσα είναι στον αριστερό ώμο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Τα πάντα, πάντως, θα ξεκαθαρίσουν, μόλις, βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα υποβάλλεται τη Δευτέρα (04/05).