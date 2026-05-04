AEK - Παναθηναϊκός: «Χαμόγελα» για Στρακόσα

Ευχάριστες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις όσον αφορά στην κατάσταση του Θωμά Στρακόσα, ο οποίος αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στο ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, για την 4η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Βαγγέλης Πάτας

Ο τερματοφύλακας της «Ένωσης» κράτησε το «μηδέν» με τις επεμβάσεις του στα τελευταία λεπτά.

Σε μια από αυτές, συγκεκριμένα στο σουτ του Τσέριν στο 83ο λεπτό, φάνηκε να χτύπησε και μάλιστα έδειχνε να πονάει πολύ. Το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ μπήκε αμέσως, ενώ σηκώθηκε κι ο Μπρινιόλι για να είναι έτοιμος σε ενδεχόμενη αλλαγή.

Το πρόβλημα του Στρακόσα είναι στον αριστερό ώμο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Τα πάντα, πάντως, θα ξεκαθαρίσουν, μόλις, βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα υποβάλλεται τη Δευτέρα (04/05).

