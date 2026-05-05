· ΑΕΚ

Super League: Παίκτης του μήνα ο Κοϊτά της ΑΕΚ

Παίκτης του μήνα στη Super League για τον Απρίλιο αναδείχθηκε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά της ΑΕΚ.

Super League: Παίκτης του μήνα ο Κοϊτά της ΑΕΚ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χάρη στις πολύ καλές του εμφανίσεις, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά αναδείχθηκε με ψήφους του κοινού ως ο πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος για το μήνα Απρίλιο.

Ο Μαυριτανός εξτρέμ, σκόραρε στα πρώτα δύο ντέρμπι των play-offs απέναντι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, οδηγώντας την «Ένωση» στις νίκες και ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Κοϊτά συγκέντρωσε το 67,12%, παίρνοντας το βραβείο με μεγάλη άνεση. Ακολούθησε στη δεύτερη θέση ο Τιάγκο Νους με 21,25%, ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο Καντεβέρε με 7,74%.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:26 EUROLEAGUE

Αταμάν για Γιαννακόπουλο: «Δεν προκάλεσε κανέναν, πρέπει να δει το Final-4 από κοντά»

15:20 GREEK BASKET LEAGUE

ΚΑΕ Άρης: Ο απολογισμός του πρώτου τριμήνου του 2026

15:07 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ

15:03 GREEK BASKET LEAGUE

Διαιτητής της GBL κατηγορείται για πλαστογραφία με όφελος 120.000 ευρώ

14:59 SUPER LEAGUE

Super League: Παίκτης του μήνα ο Κοϊτά της ΑΕΚ

14:48 CHAMPIONS LEAGUE

Πλήγμα στην Παρί: Χάνει τον Χακίμι για τον ημιτελικό με τη Μπάγερν

14:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαν. Γιουνάιτεντ: Προς παραμονή και τη νέα σεζόν ο Κάρικ

14:00 OPINION

Η πλήρης αποδόμηση της, κατά τα άλλα, κορυφαίας ομάδας

13:46 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μάλαγα: Πονοκέφαλος ενόψει ΑΕΚ

13:29 SUPER LEAGUE

«Ο Γεντβάι επιστρέφει στην Ντινάμο»

13:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ίντερ: Ανανεώνει ο Κίβου μετά την κατάκτηση του Σκουντέτο

13:00 BET ON

ΤΖΟΚΕΡ πολλών αστέρων στην αποψινή κλήρωση με έπαθλο 8,6 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας