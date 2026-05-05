Super League: Παίκτης του μήνα ο Κοϊτά της ΑΕΚ

Χάρη στις πολύ καλές του εμφανίσεις, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά αναδείχθηκε με ψήφους του κοινού ως ο πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος για το μήνα Απρίλιο.

Ο Μαυριτανός εξτρέμ, σκόραρε στα πρώτα δύο ντέρμπι των play-offs απέναντι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, οδηγώντας την «Ένωση» στις νίκες και ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Κοϊτά συγκέντρωσε το 67,12%, παίρνοντας το βραβείο με μεγάλη άνεση. Ακολούθησε στη δεύτερη θέση ο Τιάγκο Νους με 21,25%, ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο Καντεβέρε με 7,74%.