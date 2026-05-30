Παραμένει στον Ατρόμητο ο Χουτεσιώτης

Σε μια πολύ σημαντική κίνηση για τη θωράκιση των μετόπισθεν προχώρησε ο Ατρόμητος, καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Λευτέρη Χουτεσιώτη για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο έμπειρος Έλληνας τερματοφύλακας βρέθηκε στα γραφεία της «κυανόλευκης» ΠΑΕ και έβαλε την υπογραφή του σε νέο διετές συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στο Περιστέρι μέχρι και το καλοκαίρι του 2028.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον αρχηγό της ομάδας μας, Λευτέρη Χουτεσιώτη, που υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2028.

Ο Λευτέρης Χουτεσιώτης είναι κάτοικος Περιστερίου από το 2024 και στο διάστημα της παρουσίας του έχει καταγράψει 48 συμμετοχές και παράλληλα φέρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, αποτελώντας την προσωποποίηση των αξιών της ομάδας μας: Ήθος, Αφοσίωση, Ακεραιότητα, Ταπεινότητα.

Ο τερματοφύλακας της ομάδας μας με αυτόν τον τρόπο θα αποτελέσει ένα από τα κομβικά στελέχη της πορείας του Ατρόμητου, διατηρώντας παράλληλα ισχυρό το ελληνικό στοιχείο εντός των αποδυτηρίων.

“Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είμαι μέρος αυτού του club! Δεσμευόμαστε με πίστη κι επιμονή να πετύχουμε τους στόχους μας!”».