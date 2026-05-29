Χάντμπολ: Πρωταθλητής ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 31-27 κόντρα στην ΑΕΚ και στέφθηκαν πρωταθλητές για έκτη φορά στην ιστορία τους. 

Αν και έχασε το πρώτο παιχνίδι της σειράς, ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή «σφράγισε» την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην A1 χάντμπολ των ανδρών. Η ομάδα του Τριλίνι νίκησε την ΑΕΚ στο «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ με 31-27. Έτσι έκανε το 3-1 στη σειρά και ολοκλήρωσε τη σεζόν στην κορυφή.

Αυτό είναι το έκτο πρωτάθλημα στην ιστορία των «ερυθρόλευκων» (2018, 2019, 2022, 2024, 2025, 2026), ανεβαίνοντας στην 3η θέση των ομάδων με τους περισσότερους τίτλους. Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας με 10 και ο Φίλιππος Βέροιας με 9 είναι πιο πάνω. Έτσι, ολοκληρώνεται μια επιτυχημένη χρονιά για τον Ολυμπιακό, καθώς κατέκτησε και το Super Cup Και το Κύπελλο.

Οι δύο ομάδες ουσιαστικά συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο μέρος, καθώς η μεγαλύτερη διαφορά που απέκτησε ένας από τους δύο «μονομάχους» ήταν το +2. Η ΑΕΚ προηγήθηκε 2-0, 9-7 και 10-8, ωστόσο ο Ολυμπιακός είχε τις απαντήσεις και χάρη σε γκολ του Σλίσκοβιτς, πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ στο 24΄ (13-12), ενώ λίγο αργότερα ο Τσαναξίδης «έγραψε» στην κόντρα το 14-12. Με δύο γκολ του Τοριάνι η ΑΕΚ ισοφάρισε 14-14, ενώ προς το τέλος του ημιχρόνου έγιναν δύο παρατηρήσεις στους ανθρώπους της ΑΕΚ για υβριστικά συνθήματα από τους οπαδούς της Ένωσης.

Ο «Δικέφαλος» απέκτησε στο 34΄ προβάδισμα τριών τερμάτων (19-16), αλλά, χάρη σε τρία γκολ του Σλίσκοβιτς και ενδιάμεσα ένα του Παπάζογλου οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν 20-19 στο 38΄. Ο Παπάζογλου έφερε εκ νέου τον Ολυμπιακό στο +2 (23-21) στο 42΄, ενώ ο ίδιος παίκτης σε άδεια εστία «έγραψε» το 25-22 στο 47΄. Με πέναλτι του Σλίσκοβιτς οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 27-23 στο 51΄, ενώ ο Σκαραμέλι διαμόρφωσε το 28-23 στο 53΄, εξέλιξη που έδωσε στον Ολυμπιακό μεγάλο προβάδισμα για τη νίκη και τον τίτλο. Στο υπόλοιπο του ματς η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να πλησιάσει πιο κοντά από το -3, με αποτέλεσμα οι «ερυθρόλευκοι» να πανηγυρίσουν το 3-1 στη σειρά.

Οι πρωταθλητές Χάντμπολ:

1980: Ιωνικός Ν.Φ.

1981: Ιωνικός Ν.Φ.

1982: Ιωνικός Ν.Φ.

1983: Ιωνικός Ν.Φ.

1984: Ιωνικός Ν.Φ.

1985: Ιωνικός Ν.Φ.

1986: Φίλιππος Βέροιας

1987: Ιωνικός Ν.Φ.

1988: Φίλιππος Βέροιας

1989: Φίλιππος Βέροιας

1990: Φίλιππος Βέροιας

1991: Φίλιππος Βέροιας

1992: Ιωνικός Ν.Φ.

1993: Ιωνικός Ν.Φ.

1994: Φίλιππος Βέροιας

1995: Φίλιππος Βέροιας

1996: Βριλήσσια

1997: ΓΕ Βέροιας

1998: ΑΣΕ Δούκα

1999: Ιωνικός Ν.Φ.

2000: Πανελλήνιος

2001: ΑΣΕ Δούκα

2002: Πανελλήνιος

2003: Φίλιππος Βέροιας

2004: Πανελλήνιος

2005: Αθηναϊκός

2006: Πανελλήνιος

2007: Πανελλήνιος

2008: ΑΣΕ Δούκα

2009: ΠΑΟΚ

2010: ΠΑΟΚ

2011: ΑΕΚ

2012: Διομήδης Άργους

2013: ΑΕΚ

2014: Διομήδης Άργους

2015: ΠΑΟΚ

2016: Φίλιππος Βέροιας

2017: ΙΕΚ Ξυνή

2018: Ολυμπιακός/Ομιλος Ξυνή

2019: Ολυμπιακός/Ομιλος Ξυνή

2020: ΑΕΚ

2021: ΑΕΚ

2022: Ολυμπιακός/Ομιλος Ξυνή

2023: ΑΕΚ

2024: Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

2025: Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

2026: Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

10 τίτλοι: Ιωνικός Ν.Φ.

9 τίτλοι: Φίλιππος Βέροιας

6 τίτλοι: Ολυμπιακός/Ομιλος Ξυνή

5 τίτλοι: Πανελλήνιος, ΑΕΚ

3 τίτλοι: ΑΣΕ Δούκα, ΠΑΟΚ

2 τίτλοι: Διομήδης Άργους

1 τίτλος: Βριλήσσια, ΓΕ Βέροιας, Αθηναϊκός, ΙΕΚ Ξυνή

