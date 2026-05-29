Πόλο Γυναικών: Η Βουλιαγμένη ισοφάρισε τη σειρά των τελικών με τον Ολυμπιακό

Άμεση «απάντηση» έδωσε η Βουλιαγμένη στον Ολυμπιακό στο πόλο γυναικών. Ο ΝΟΒ στο κολυμβητήριο του Λαιμού επικράτησε 11-9 και ισοφάρισε σε 1-1 στη σειρά τελικών της Waterpolo League. Το «κλειδί» ήταν η άμυνα στην παίκτρια παραπάνω του Ολυμπιακού, με τις φιλοξενούμενες να έχουν μόλις 1/10.

Η σειρά μεταφέρεται την Κυριακή (31/5, 19:30) στον Πειραιά, ενώ είναι βέβαιο ότι οι δύο ομάδες θα επιστρέψουν στο Λαιμό για τέταρτο παιχνίδι, την Τρίτη 2/6.

Το ματς ήταν πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να είναι κοντά σχεδόν σε όλη τη διάρκειά του. Στα 5,5 λεπτά πριν το τέλος, το σκορ ήταν ισόπαλο. Τότε η Βουλιαγμένη έκανε σερί 3-0 και προσπέρασε με 11-8. Κάτι που έκρινε το ματς.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 3-2, 1-1, 3-2

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 2, Κρασσά 1, Γιάουστρα 1, Δεσπ. Ανδρεάδη, Μουλχάουτσεν 4, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κουτσαντά, Κοβάτσεβιτς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 2, Σιούτη 1, Δρακωτού, Νίνου, Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Λαναρά