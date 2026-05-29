Παναθηναϊκός: Στη λίστα για τα αριστερά ο Βασίλης Ζαγαρίτης

Οι μεταγραφικές προτεραιότητες του Παναθηναϊκού, αφορούν κυρίως τις θέσεις όπου οι επιλογές είναι λίγες. Κάτω απ’ τα δοκάρια για παράδειγμα, ή στη μεσαία γραμμή μετά τις αποχωρήσεις που είναι δεδομένες. Ή και στην κορυφή της επίθεσης, καθώς πέραν του Τετέι, ο Σφιντέρσκι και ο Πάντοβιτς δεν είναι σίγουροι, ενώ ο Ντέσερς δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα επιστρέψει.

Πέρα από τις θέσεις προτεραιότητας όμως, θα υπάρξει ενίσχυση και αλλού. Με ποδοσφαιριστές οι οποίοι κυρίως προορίζονται για αξιόπιστες λύσεις. Μία απ’ αυτές είναι ο αριστερός μπακ. Ο Γιώργος Κυριακόπουλος απέδειξε πως μπορεί να λογίζεται για βασική επιλογή. Όμως πίσω του δεν υπάρχει κανείς.

Ένα όνομα που έχει γραφτεί και όπως φαίνεται «παίζει» για το «τριφύλλι», είναι αυτό του Βασίλη Ζαγαρίτη. Ο 25χρονος… τικάρει πολλά κουτάκια απ’ αυτά που θέτει ο Παναθηναϊκός ως απαιτούμενα.

Έχει κάνει εκπληκτική σεζόν στην Ολλανδία με τη φανέλα της Χέρενφεν, όπου είχε 38 αγώνες, 2 γκολ και 4 ασίστ. Στο 75% των παιχνιδιών αυτών, ήταν βασικός. Παράλληλα, είναι γηγενής καθώς βρισκόταν στο «τριφύλλι» από τα τμήματα υποδομής μέχρι την πρώτη ομάδα, για έξι χρόνια. Κάτι που βολεύει σημαντικά αναφορικά με την ευρωπαϊκή λίστα.

Είχε ακουστεί για επιστροφή στην Ελλάδα και στο παρελθόν – φερόταν να είναι κοντά στον Ολυμπιακό – όμως τώρα φαίνεται πως ωρίμασαν οι συνθήκες για τον 25χρονο. Κάτι που παραδέχτηκε πρόσφατα.

Κατά συνέπεια, είναι μία απ’ τις περιπτώσεις που δεδομένα θα εξεταστεί για το αριστερό άκρο της άμυνας. Χωρίς αυτή τη στιγμή να αποτελεί προτεραιότητα η ενίσχυση σε αυτή τη θέση.