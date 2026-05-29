Εθνική ομάδα: Έκαναν… φροντιστήριο στις αλλαγές κανονισμών και πρωτοκόλλου VAR

Κάθε σεζόν Παγκοσμίου Κυπέλλου, φέρνει αλλαγές σε κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Έτσι, μετά το Μουντιάλ θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στο ποδόσφαιρο, όπως και στην εμπλοκή του VAR στις αποφάσεις των διαιτητών και βοηθών.

Για το λόγο αυτό, το μέλος της ΚΕΔ/ΕΠΟ, Ρομπέρτο Αλόνσο, παρουσίασε στους διεθνείς ποδοσφαιριστές όλες τις διαφοροποιήσεις σχετικά με όσα ίσχυαν μέχρι τώρα.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο κ. Ρομπέρτο Αλόνσο, μέλος ΚΕΔ/ΕΠΟ, παρουσίασε στους διεθνείς ποδοσφαιριστές όλες τις τελευταίες αλλαγές στους Κανόνες του Παιχνιδιού, οι οποίες θα εφαρμοστούν από τη νέα σεζόν - αρχής γενομένης από το Μουντιάλ.

Ο κ. Αλόνσο αναφέρθηκε στην επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου του VAR (εσφαλμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα, λάθος υπόδειξη κόρνερ), στην κατάργηση υπόδειξης καρτών σε περιπτώσεις πλεονεκτήματος, αλλά κυρίως στους χρονικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται εφεξής στις αλλαγές, στην εκτέλεση ελεύθερου και στην εκτέλεση πλαγίου άουτ».