Η Βιλερμπάν... τρελάθηκε: Τα μυθικά χρήματα που προσφέρει στον Φρανσίσκο

Νέα δεδομένα στην EuroLeague επιχειρεί να δημιουργήσει η Βιλερμπάν.

Από εκεί που το μέλλον της στη διοργάνωση ήταν αβέβαιο, ξαφνικά ο γαλλικός σύλλογος έχει μπει δυναμικά στη μεταγραφική αγορά ενόψει της νέας περιόδου, με τις φήμες να θέλουν πως αυτή η... στροφή 180 μοιρών οφείλεται σε Αμερικανούς επενδυτές που έχουν στο μυαλό τους και το NBA Europe.

Μετά τη συμφωνία με τον Άρμονι Μπρουκς, ο μεγάλος στόχος για την ομάδα του Τόνι Πάρκερ είναι ο Σιλβέιν Φρανσίσκο.

Στο πρόσωπο του Γάλλου γκαρντ βλέπουν τον ηγέτη της νέας προσπάθειας και όπως αναφέρει το «BasketNews», η Βιλερμπάν είναι διατεθειμένη να πληρώσει «όσο-όσο» για να τον πείσει.

Η πρόταση που του έχει γίνει ξεκίνησε από τα 3 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, αλλά σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Λιθουανών μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ!

Ένα ποσό, που με συνοπτικές διαδικασίες, θα κάνει τον Φρανσίσκο έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην EuroLeague.