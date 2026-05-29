Οριστικό: Στον ΟΦΗ ο Μπουχαλάκης

Ο ΟΦΗ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Ο διεθνής μέσος αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο «ηχηρές» προσθήκες των Κρητικών ενόψει της νέας σεζόν, προσφέροντας ποιότητα, εμπειρία και παραστάσεις από κορυφαίο επίπεδο.

Ο Μπουχαλάκης διαθέτει ένα ιδιαίτερα πλούσιο βιογραφικό, έχοντας περισσότερες από 60 συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπως το Champions League και το Europa League.

Παράλληλα, έχει κατακτήσει έξι πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα, ενώ αποτελεί σταθερό μέλος της Εθνική Ελλάδας, με 47 συμμετοχές στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Στον ΟΦΗ θεωρούν ότι η προσθήκη του Έλληνα χαφ ανεβάζει άμεσα το επίπεδο της μεσαίας γραμμής, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με προσωπικότητα, εμπειρία και ηγετικά χαρακτηριστικά.

Η παρουσία του αναμένεται να δώσει σταθερότητα αλλά και αγωνιστική ισορροπία στο κέντρο, σε μια σεζόν όπου οι Κρητικοί θέλουν να εμφανιστούν πιο ανταγωνιστικοί.

Πριν επισημοποιηθεί η συμφωνία, απομένουν μόνο οι τυπικές διαδικασίες που αφορούν τη λύση της συνεργασίας του με την προηγούμενη ομάδα του.

Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το σκέλος, ο δρόμος θα ανοίξει για τις επίσημες ανακοινώσεις από την ΠΑΕ ΟΦΗ, επιβεβαιώνοντας μια από τις πιο σημαντικές μεταγραφές της ομάδας τα τελευταία χρόνια.